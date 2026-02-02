　
講「三七五減租」被控帶政治！高雄師遭投訴　無奈選擇離職

▲▼高雄一名教師依課綱講授二戰後台灣土地改革，卻遭家長指控「把威權政治帶進校園」。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲教師依課綱講授二戰後台灣土地改革，卻遭家長指控「把威權政治帶進校園」。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者董美琪／綜合報導

高雄一位國文教師近日在社群平台發文，透露自己因課堂講授「二戰後台灣土地改革政策」，遭家長質疑「將威權政治帶進校園」，並揚言向教育局投訴，最終在壓力之下選擇離職，貼文曝光後引發教育圈與網友熱烈討論。

教師余佐指出，前段日子在校內代課社會科時，依課程內容說明戰後台灣土地改革歷程，包括「三七五減租」、「公地放領」及「耕者有其田」等政策，認為這是學生必須理解的重要歷史背景。不料課後卻接到家長來電，質疑為何在課堂提及「威權時代」，甚至指控他將政治帶入校園，並表示將向教育局投訴。

余佐表示，自己當下解釋相關內容屬於歷史教育，並非政治宣傳，但對方態度強硬，持續以投訴相逼，讓他情緒失控，雙方爆發激烈口角「你哪位？叫什麼名字？你的孩子是哪個班級？說呀！有本事檢舉，沒本事具名，你說呀！叫什麼名字！不敢說是不是，X種！」。事後校內同仁得知情況後前來關心，有人直言「你做了一件我們都不敢做的事」，讓他感到既無奈又心寒。

他在文中感嘆，匿名投訴制度讓教師長期承受壓力，卻難以為自己辯護，濫訴風氣不僅消磨教學熱情，也讓第一線教師動輒得咎。儘管他認為自己的教學內容並無不當，但在制度與氛圍的消耗下，最終仍選擇離職。

貼文曝光後，不少網友聲援，認為依法授課卻被這樣解讀，「歷史就是歷史。謝謝老師您願意捍衛真實的歷史」、「以後學生無法了解以前的真實歷史了」、「認真講歷史，這每段皇帝權利都是權威時代啊，有什麼好不能講的？」、「這個就課本的內容，以後考試也會考，真不懂有啥好投訴」、「過去的歷史是讓大家借鏡，讓制度能更完善，而不是一味去上標題，去說什麼把政治帶進去學校」。

我被投訴了 想起前段日子，我在校代課社會，講到二戰戰後的台灣土地一連串的改革政策：「三七五減租」、「公地放領」、「耕者有其田」，沒想到緊接而來的就是「被投訴」。 電話那頭說我為何要講「威權時代」，我解釋說那是「土地改革政策」，是「歷史」必須...

余佐發佈於 2026年1月29日 星期四
01/30 全台詐欺最新數據

447 1 9269 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日本世紀大雪　多人「遭活埋」積雪178cm
謝金燕大方公開體重數字　超狂菜單曝光
FTISLAND崔敏煥演唱會昏倒！
今彩539幸運議員是誰？　王瑞德爆：得主是非國民黨議員

智慧農業不只在田間　雲林學生用雙手學習生產流程

智慧農業不只在田間　雲林學生用雙手學習生產流程

雲林縣政府農業處補助雲林智慧教育中心建置智慧農業示範場域，將智慧農業實務轉化為教學內容。昨（22）日，越港國小四年級師生前往智慧教育中心智慧農業館，進行草莓採收體驗，親手收穫歷經一段時間照護的作物成果，透過實作了解農業生產流程。

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育台南結合台積電專業打造學童識詐力

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育台南結合台積電專業打造學童識詐力

蔣萬安挨轟政策買票　學者幫反擊：減少家長壓力

蔣萬安挨轟政策買票　學者幫反擊：減少家長壓力

營養午餐免費屏東沒份　蘇清泉喊話：別再苦孩子！

營養午餐免費屏東沒份　蘇清泉喊話：別再苦孩子！

陳德翰為弱勢學童點燈：教育是唯一的路

陳德翰為弱勢學童點燈：教育是唯一的路

三七五減租教育

