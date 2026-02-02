　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

炒賣五月天跨年門票被抓還想拗　挨16.7萬反告政府慘遭打臉

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲桃園1名劉姓男子在社團賣五月天票「非原價」挨罰16萬7。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

桃園1名劉姓男子在社群平台加價轉售五月天跨年演唱會門票，雖事後退款，涉嫌詐欺刑事案獲不起訴，仍被市府依《文化創意產業發展法》裁罰16萬7,400元。劉男不服，一路提起訴願及行政訴訟，主張自己「被罰2次」，不過台北高等行政法院（簡稱北高行）認定並無一行為兩罰，判決駁回，全案敗訴。

劉男於2024年12月間在臉書社群刊登轉售訊息，販售「五月天回到那一天25週年巡迴演唱會」跨年特別場門票，演出地點在樂天桃園棒球場，共3張搖滾區門票。

該批門票票面金額每張5,580元，劉男卻開價每張7,000元，等於每張加價1,420元，並向買家表明「非原價」。買家隨後匯款21,000元完成付款，但遲遲未收到票券，最後報警處理，事件因此曝光。

桃園市政府認定，劉男已構成「加價轉售藝文表演票券」，違反《文化創意產業發展法》第10條之1第2項規定，依票面金額10倍、3張門票計算，裁罰罰鍰16萬7,400元。

劉男不服裁罰提告，主張涉案門票原為自用購買，後因無法成行才轉售，且在察覺可能違法後已主動退款，實際上並未交付門票；此外，買家報警後，檢察官作出不起訴處分，既然刑案未認定成立，政府仍再裁罰，形同同一行為遭處罰2次，也違反比例原則。

不過法官並未採信劉男說法指出，刑事案件不起訴，代表行為人未受任何刑事處罰，並不存在所謂的「第一罰」，本案實際上僅有一次行政罰鍰，自不構成一行為兩罰。

法官也進一步解釋，刑案係判斷是否成立詐欺取財，著重於是否侵害個人財產；而文創法裁罰的重點，則在於是否加價轉售演唱會門票、破壞票券市場的正常秩序，兩者處理的事項與立法目的本就不同。

至於劉男主張已退款、未實際交付門票，法官也明確指出，只要以高於票面金額販售門票，並完成收款行為，違規即已成立，事後是否退款，並不能作為免罰理由。

法院最後表示，演唱會黃牛票問題已宣導多年，劉男亦坦承「擔心違法才未交票」，反而顯示其明知相關規定仍加價販售，難認有可減輕處罰的情形；且本案加價幅度未達票面金額2倍，市府已依裁罰基準適用最低的10倍罰鍰，並未裁量濫用，也未違反比例原則，罰責尚屬相當，原處分及訴願決定均屬合法，判決駁回劉男之訴，全案敗訴確定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股大怒神！　逾874家上市公司下跌
快訊／男陳屍租屋處　左胸口中彈亡
Rosé登葛萊美唱《APT.》！合體Bruno Mars嗨翻
全場瘋狂！女星紅毯「乳環掛禮服」裸上身
正宮位坐穩了　馬斯克牽「4孩媽」現身婚禮
「下一代TOYOTA Corolla」要來了！史上有感全面大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南永康1男陳屍租屋處「左胸口中彈」！　警封鎖線場調查

偽裝「地板清潔劑」叩關！海巡查獲黑心禽流感疫苗　可施打50萬家禽

左轉燈未亮對上搶紅燈！高雄汽機車相撞騎士受傷　2人都挨罰

飲料店遭前同事留負評闆娘氣炸　深夜巧遇撂3人圍毆「一星男」

不打方向燈被叭！新北男嚇到失控自摔　惱羞返家拿西瓜刀嗆騎士

炒賣五月天跨年門票被抓還想拗　挨16.7萬反告政府慘遭打臉

苗栗507高地驚悚對撞！藍車逆向闖禍...害2車撞爛釀3傷再吃罰單

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

貴婦圈驚爆連環詐騙　他自稱「御用造型師」遭起底

台64丟包頂大生害命　律師：若「司機拖下車」可能殺人罪

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

快訊／台南永康1男陳屍租屋處「左胸口中彈」！　警封鎖線場調查

偽裝「地板清潔劑」叩關！海巡查獲黑心禽流感疫苗　可施打50萬家禽

左轉燈未亮對上搶紅燈！高雄汽機車相撞騎士受傷　2人都挨罰

飲料店遭前同事留負評闆娘氣炸　深夜巧遇撂3人圍毆「一星男」

不打方向燈被叭！新北男嚇到失控自摔　惱羞返家拿西瓜刀嗆騎士

炒賣五月天跨年門票被抓還想拗　挨16.7萬反告政府慘遭打臉

苗栗507高地驚悚對撞！藍車逆向闖禍...害2車撞爛釀3傷再吃罰單

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

貴婦圈驚爆連環詐騙　他自稱「御用造型師」遭起底

台64丟包頂大生害命　律師：若「司機拖下車」可能殺人罪

新的GOAT誕生？艾卡拉茲22歲集齊四大滿貫　賽後致敬喬帥展球王格局

股匯雙殺！新台幣盤中貶逾1角　台股重挫近660點

曝與輝達簽約時間落10至15號　蔣萬安：看黃仁勳行程安排再見面

王溢正剛回鍋就有任務！樂天桃猿深化跨國交流　11人赴金鷲春訓

星巴克今推「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶尾牙

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」　全家咖啡「第2杯10元」

快訊／台南永康1男陳屍租屋處「左胸口中彈」！　警封鎖線場調查

Sandy「邊洗澡邊落淚」深夜吐真心話！認了陷內耗：索然無味不停糾結

假日後連收4例「C肝同時染梅毒」　醫：驗性病宜同步篩檢肝炎

葛萊美／Rosé登台嗨唱《APT.》！合體Bruno Mars嗨翻全場　寫KPOP新歷史

【巴豆夭無？】黃仁勳台語問候+現場投餵車輪餅

社會熱門新聞

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

北市師大分部女墜落　查出是當地居民

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

高雄阿公抱走路邊盆栽！失主報案：那是骨灰盆

北市大安惡火奪2命　火調判定電線打結走火

女大生見網友遭性侵　1年半後「1首歌」成功定罪

女鄰居求「租借人夫」已激戰多次　正宮心碎提告

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士慘破相

貴婦圈驚爆連環詐騙　他自稱「御用造型師」遭起底

藥師上網搜「追回詐騙款項」　二度受害

快訊／北市某大學疑墜樓　女倒地送醫

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

台64丟包頂大生害命　律師揭關鍵：司機可能殺人罪

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

13歲妹確診胃癌晚期！元凶竟是爸爸害的

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

北市師大分部女墜落　查出是當地居民

隋棠認減脂卡關「臀推到190kg」　驚人體態曝光

講「三七五減租」被投訴！師感嘆離職

Chappell Roan「乳環掛禮服」

30歲男起床如廁「1分鐘」即倒地猝死！

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面