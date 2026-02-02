炒賣五月天跨年門票被抓還想拗　挨16.7萬反告政府慘遭打臉

▲桃園1名劉姓男子在社團賣五月天票「非原價」挨罰16萬7。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

桃園1名劉姓男子在社群平台加價轉售五月天跨年演唱會門票，雖事後退款，涉嫌詐欺刑事案獲不起訴，仍被市府依《文化創意產業發展法》裁罰16萬7,400元。劉男不服，一路提起訴願及行政訴訟，主張自己「被罰2次」，不過台北高等行政法院（簡稱北高行）認定並無一行為兩罰，判決駁回，全案敗訴。

劉男於2024年12月間在臉書社群刊登轉售訊息，販售「五月天回到那一天25週年巡迴演唱會」跨年特別場門票，演出地點在樂天桃園棒球場，共3張搖滾區門票。

該批門票票面金額每張5,580元，劉男卻開價每張7,000元，等於每張加價1,420元，並向買家表明「非原價」。買家隨後匯款21,000元完成付款，但遲遲未收到票券，最後報警處理，事件因此曝光。

桃園市政府認定，劉男已構成「加價轉售藝文表演票券」，違反《文化創意產業發展法》第10條之1第2項規定，依票面金額10倍、3張門票計算，裁罰罰鍰16萬7,400元。

劉男不服裁罰提告，主張涉案門票原為自用購買，後因無法成行才轉售，且在察覺可能違法後已主動退款，實際上並未交付門票；此外，買家報警後，檢察官作出不起訴處分，既然刑案未認定成立，政府仍再裁罰，形同同一行為遭處罰2次，也違反比例原則。

不過法官並未採信劉男說法指出，刑事案件不起訴，代表行為人未受任何刑事處罰，並不存在所謂的「第一罰」，本案實際上僅有一次行政罰鍰，自不構成一行為兩罰。

法官也進一步解釋，刑案係判斷是否成立詐欺取財，著重於是否侵害個人財產；而文創法裁罰的重點，則在於是否加價轉售演唱會門票、破壞票券市場的正常秩序，兩者處理的事項與立法目的本就不同。

至於劉男主張已退款、未實際交付門票，法官也明確指出，只要以高於票面金額販售門票，並完成收款行為，違規即已成立，事後是否退款，並不能作為免罰理由。

法院最後表示，演唱會黃牛票問題已宣導多年，劉男亦坦承「擔心違法才未交票」，反而顯示其明知相關規定仍加價販售，難認有可減輕處罰的情形；且本案加價幅度未達票面金額2倍，市府已依裁罰基準適用最低的10倍罰鍰，並未裁量濫用，也未違反比例原則，罰責尚屬相當，原處分及訴願決定均屬合法，判決駁回劉男之訴，全案敗訴確定。