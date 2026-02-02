台中市長提名還沒定　江啟臣深夜表態「已簽協議」

　
政治

台中市長提名還沒定　江啟臣深夜表態「已簽黨中央協議」盼止住基層焦慮

▲▼身心障礙者權益保障法 部分條文修正草案 三讀 江啟臣 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨台中市長人選卡關，江啟臣點頭簽協議盼終結基層不安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者董美琪／綜合報導

國民黨台中市長提名人選未定案，立法院副院長江啟臣1日表示，基層焦慮、無所適從，希望決定人選能越快越好。針對國民黨內台中市長提名進程，江啟臣深夜發文宣布，已簽署同意黨中央提出的提名協議事項。江啟臣強調，尊重黨中央的協調與安排，並呼籲讓黨內民主競爭成為團結的起點，終結基層的焦慮與不安。

坦言協調一度破局，感受到基層焦慮

江啟臣在文中指出，今天是2月1日，距離台中市長盧秀燕先前呼籲「1月底前決定人選」的目標已有些許落後。他表示，在地方勤走時，經常面對基層支持者不斷詢問人選問題，深刻感受到大家的焦慮、不安與不耐。

江啟臣回顧提名過程，透露黨中央於去年12月中啟動協調，雖然今年1月16日進行了第一次協調，但遺憾最終以破局收場。隨後盧秀燕市長再次表達希望提名不要超過2月19日，以利後續選戰布局。

尊重黨中央權威，盼落差不影響團結

儘管目前尚未收到第二次協調日期的通知，且黨中央傳達的方案內容，與他個人及盧市長期待的「2月19日前完成提名」仍有落差，但江啟臣明確表示：「我一定落實我尊重黨中央的承諾。」

江啟臣對外公開宣布，他已正式簽署同意黨中央的協議事項。他強調，此舉是希望展現格局，讓支持者安心。他表示：「我願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給臺中。」

訴求「團結啟程」，讓台中昂首前行

江啟臣感性呼籲，台中不該被焦慮綁架，國民黨也不該因等待而拖慢腳步。他認為黨內的民主競爭應該是接力賽而非對立，唯有讓不確定性結束，團結才能開始。

此番表態被視為向黨中央及選民遞出橄欖枝，試圖在提名僵局中尋求突破口，也為後續國民黨在台中的整合注入一劑強心針。

讓團結啟程 讓臺中昂首前行 尊重黨中央...

江啟臣發佈於 2026年2月1日 星期日
01/30 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

江啟臣台中市長李哲華黃健豪國民黨楊瓊瓔

