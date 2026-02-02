　
地方 地方焦點

向外籍生宣導「不當車手」　移民署桃園站進入校園反詐騙

▲移民署桃園站深耕校園助外籍生安心在臺生活

▲移民署桃園站至開南大學宣導注意事項。（圖／桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

移民署桃園市服務站1日指出，為協助來台就學的外籍生迅速適應在臺生活，該站於寒假前夕，至開南大學向近100名外籍生宣導停（居）留相關規定及在臺生活注意事項，為來臺的外籍學子營造友善的學習及生活環境。

桃園市服務站指出，影響外籍生停（居）留權益很大的是，逾期罰鍰高達新臺幣1萬元至5萬元，提醒外籍生應留意自身居留證效期，於期限屆滿前3個月內，即可提出延期申請。建議可善用科技便利性，在手機的行事曆上設定提醒，避免因疏忽而逾期，面臨高額罰鍰。

▲移民署桃園站深耕校園助外籍生安心在臺生活

▲移民署桃園站至開南大學向外籍生宣導停（居）留相關規定及在臺生活注意事項。（圖／桃園站提供）

此外，若有搬家情形，請記得在搬家翌日起30日內，向服務站申請變更居留地址，以免面臨2,000元至1萬元的罰鍰。在生活適應方面，該站向外籍生宣導反詐觀念，強調「不當人頭、不當車手、不非法買賣SIM卡、不提供帳戶」等四不防詐重點。提醒學生如涉及詐騙案件，將對個人的居留權益產生重大影響。若有接獲來路不明之訊息，可撥打「165」反詐騙諮詢專線求證，以免受騙。

此外，在學期間若要打工，務必事前向勞動部申請工作證（僑外生工作許可）。寒暑假期間以外的學期期間，每週打工不得超過20小時；若非法打工，將面臨最高15萬元的罰鍰，而且出境後將被管制禁止入國3年，得不償失。

桃園市服務站主任黃英貴表示，移民署非常重視外籍生在臺生活情形，並積極與轄內勞政、警政、教育單位及相關學校建立聯繫管道，共同宣導相關法令、提供諮詢與生活輔導。外籍生或新住民在臺期間，如有任何生活適應之疑問，歡迎撥打「1990馬上幫您」24小時熱線，將有專人即時提供服務，讓外籍生及新住民安心在臺居住。

01/30 全台詐欺最新數據

