民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】傑卡斯重返澳洲網球公開賽　擔任官方指定葡萄酒合作夥伴

▲▼ 澳洲網球,傑卡斯,葡萄酒,澳網合作,2026。（圖／傑卡斯提供）

▲澳洲最具代表性的葡萄酒品牌之一傑卡斯（Jacob’s Creek），正式成為澳網官方指定葡萄酒合作夥伴。

圖、文／傑卡斯提供

澳洲網球公開賽（Australian Open）與Vinarchy今日共同宣布，澳洲最具代表性的葡萄酒品牌之一傑卡斯（Jacob’s Creek）將於2026年重返賽事，正式成為澳網官方指定葡萄酒合作夥伴。傑卡斯為澳洲銷量第一的葡萄酒品牌，產品銷售遍及全球超過50個國家，累積獲得逾8,000項國際獎項肯定，每天在世界各地共享的傑卡斯葡萄酒超過74萬杯。

傑卡斯曾於2009年至2018年期間與澳網合作，並將於2026年再度回歸，重返被譽為「快樂大滿貫」（Happy Slam）的體壇盛事，與墨爾本及全球球迷分享其深厚的釀酒傳承與品牌精神。

澳洲網球協會（Tennis Australia）首席商務長Cedric Cornelis表示：「傑卡斯象徵著連結、慶祝與澳洲生活方式。我們非常高興歡迎他們重返澳洲網球公開賽。球迷們將能在澳網賽事體驗中，舉杯品嚐這款深受喜愛的澳洲葡萄酒，共同迎接一屆精彩非凡的澳網。」Vinarchy行銷長Sandy Mayo也表示：「我們很榮幸再次與澳網合作，成為其官方指定葡萄酒。這項合作展現了雙方對卓越品質、慶祝精神，以及匯聚人心創造難忘體驗的共同承諾。我們期待在2026年1月這場令人難忘的賽事中，與全球球迷一同舉杯傑卡斯，共享榮耀時刻。」作為合作的一部分，傑卡斯將於花園廣場（Garden Square）首次開設全新的葡萄酒吧，結合精緻質感與親和氛圍，為球迷打造舒適空間，在夏日午後一邊欣賞精彩賽事，一邊品味精選佳釀，感受場邊觀賽的獨特魅力。

除了賽事現場外，這項合作也將延伸至澳洲各地零售通路與播放賽事的場館，透過鮮明且具影響力的行銷與體驗活動，讓消費者全方位感受傑卡斯的品牌魅力。

01/31 全台詐欺最新數據

383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

三上悠亞被下封口令！認了經紀公司要求「不能公開」
搶不贏演唱會？兄弟大巨蛋假日場縮水
北台灣濕冷入夜再探11度　周末恐有強烈冷氣團
SJ始源趕到金寶山　大S雕像前獻花致意
台灣新車銷量「神車衝破4600輛」！特斯拉只剩6輛
金價史詩級跳水　台銀「黃金王子」分析

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

澳洲網球傑卡斯葡萄酒澳網合作2026

