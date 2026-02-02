　
民生消費

中華電信用國際認證網速，幫你超前部署最佳網路品質！網路門市再加碼抽12萬瑞士旅遊、早鳥限定8,888點發財金  

▲▼ 中華電信 。（圖／中華電信）

消費中心／綜合報導

每逢農曆春節，親友團聚、視訊拜年、追劇看球一次湧現，最怕的不是年菜沒準備好，而是網路一塞、畫面卡住、氣氛瞬間降溫。想讓過年每一刻都順暢，其實關鍵只有一個：提前確保擁有最佳網路品質。

根據國際權威測速機構 SPEEDTEST® 公布的最新台灣行動網路量測報告，中華電信再度奪下「行動網速第一」，並連續八年獲得國際肯定，不僅網速表現領先，在影音體驗、遊戲體驗與 5G 整體表現上，也全面獲得最高評分，讓客戶在生活中都能享受穩定順暢的網路體驗。

也因為這樣的網路品質底氣，中華電信在新春檔期推出網路門市限定的「一馬當先，好運衝峰」活動，把第一名的服務一次回饋給用戶。1/21～2/20 期間，不但有行動、HiNet光世代、MOD指定方案新春超狂優惠，更大手筆祭出價值12萬元、象徵登峰造極的「瑞士馬特洪峰黃金日出之旅」等新春好禮，跟著攻略一步步看，怎麼把新年好運、實用優惠一次帶回家： https://cht.tw/x/9ricz  

攻略一：馬到成功、大獎連發　新年第一抽就要抽大的

  這次的新春檔期好禮抽獎太豐富了，不只祭出市值高達12萬元的「瑞士馬特洪峰黃金日出之旅」，還同步準備AirPods Pro 3、PS5 Pro主機+光碟機+遊戲同捆組等超夯3C好禮，從旅遊到娛樂一次包辦，讓新年開運直接拉滿。  

想參加其實很簡單，1/21～2/20期間只要在中華電信網路門市申請行動、寬頻或MOD指定方案，就能參加抽獎，不少民眾年前本來就打算升級網速、換方案，這次剛好一次把抽獎資格也拿到。不只如此，針對過年前想一次升級到位的家庭族群，中華電信也推出「速在有禮雙向1G」限定方案，線上新申請就送象印日本製10人份微電腦電子鍋，等於網路升級、廚房家電一次到齊，年菜準備更輕鬆。而針對輕升級的族群，在網路門市新申請或升速至100M以上寬頻方案，也有機會抽中AirPods Pro 3等熱門好禮。  

除了最大獎項吸睛，中華電信此次新春檔期的「早鳥回饋」同樣誠意十足。2/3前申請行動、寬頻、MOD、預付卡、加值服務並完成登錄再抽最高Hami Point 8,888點發財金(1點=1元)，象徵新年財運一路發，提前把紅包拿到手。  

不僅如此，2月4日至2月10日期間，中華電信網路門市更推出全民普發的「天降紅包雨」活動，民眾即使不申請任何方案，只要在指定時段進入活動頁面，就有機會獲得服務體驗、購物金或折價券，讓過年期間不論換機、升級或單純逛逛，都能感受到滿滿年節回饋。  

攻略二：馬不停蹄、娛樂開好開滿　追劇＋運動一次到位  

過年想放鬆追劇之餘，還有一個籃球迷絕對不能錯過的隱藏彩蛋！中華電信把HBL高中籃球聯賽也加進來了，不管你是學生想換新機，還是全家想追賽事、順便把家裡網路升級到300M以上光世代寬頻（新申請、升速、續約），選「Hami Video x HBLTV熱賽全包免費看」這個優惠並登錄，有機會抽HBL冠軍賽門票、冠軍隊全員簽名球等好禮，對籃球迷來說根本是過年大禮包，另外，申請Hami Video電視運動館，還能加碼抽《 木曜4超玩 》運動後背包、水壺等實用好物。

  攻略三：邊逛邊拿！點數紅包最實在

  如果你是精打細算派，那這一區絕對要筆記！1/21~2/20活動期間只要消費滿額1,688元，就可抽Hami Point點數紅包，最高可拿200點；還能參加「點數轉贈留言抽紅包」，再抽88點好運紅包，拿到的紅包可以直接能折抵消費，邊買邊集點，等於默默幫自己多存一筆小確幸。

  攻略四：APP打開就有驚喜　新春好運不漏接

  不想花時間研究活動規則也沒關係，只要打開中華電信 APP，新春期間的抽獎活動、點數回饋與影音推薦一次整理到位，讓好運跟著一起到手。無論是換方案、升級網速，或單純想掌握優惠資訊，打開 APP 就能輕鬆完成。年假想出國走走，也能隨時線上搞定！透過網路門市或 APP 申請漫遊方案，就有機會把台北－東京來回機票、最高888點Hami Point 帶回家；此外，從除夕到初四期間，只要申請任一業務，還能加碼參加「開運金馬墜飾」抽獎，為新的一年討個好彩頭。出國上網、旅費回饋一次到位，網路門市過年不打烊，手機打開中華電信網路門市，在家辦門號、申請優惠，比搶福袋還簡單。 

01/31 全台詐欺最新數據

中華電信用國際認證網速，幫你超前部署最佳網路品質！網路門市再加碼抽12萬瑞士旅遊、早鳥限定8,888點發財金  

中華電信用國際認證網速，幫你超前部署最佳網路品質！網路門市再加碼抽12萬瑞士旅遊、早鳥限定8,888點發財金  

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

