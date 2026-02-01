　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸配李貞秀2/3就職！內政部下最後通牒：未放棄國籍應由立院解職

▲▼即將於2月3日遞補成為我國首位中配立委的李貞秀。（圖／記者李毓康攝）

▲即將於2月3日遞補成為我國首位中配立委的李貞秀。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中選會公告民眾黨依「兩年條款」遞補6名不分區立委，其中陸配身分的李貞秀確定遞補當選，預計於2月3日宣誓就職。不過，由於李貞秀尚未提出喪失中國大陸國籍的相關證明，內政部連日重申，依《國籍法》規定，立法委員屬受國籍限制公職，李貞秀須於就（到）職前辦理放棄中國籍，並於就（到）職日起1年內繳交喪失國籍證明予立法院，否則應由立法院依法解職。

內政部：立委須符國籍法規定

內政部指出，依《國籍法》第20條規定，兼具外國國籍者，擬任應受國籍限制的公職，應於就（到）職前放棄外國國籍，並於1年內完成喪失程序並取得證明文件。司法院釋字第768號亦已說明，相關限制是為維護國家與公務員間的忠誠與信任關係，未違反比例原則，也不牴觸憲法保障人民服公職權。

內政部強調，這項規定適用於全體國民，不論是原生中華民國國籍者或歸化取得身分的新住民，皆須於擔任公職前放棄他國國籍，以表達對國家的唯一效忠，並非針對特定政黨或特定個人。針對陸配身分者，除須符合《兩岸人民關係條例》規定在台設籍滿10年外，就職前同樣須符合國籍法相關規範。

▲▼台灣民眾黨李貞秀為一日北高進行集訓。（圖／記者李毓康攝）

若未符規定　立院須依職權調查

內政部也透露，已於1月28日正式函請立法院秘書長周萬來，要求在辦理立委就（到）職時，應依國籍法第20條規定審認。立法院對其任用立委是否符合法定資格，應依職權進行調查，如查明不符規定，即應依法免職。內政部並表示，目前並未收到李貞秀所提出的喪失中國大陸國籍證明。

隨著李貞秀就職日逼近，是否影響立委職權也引發爭議。知情官員指出，若內政部認定其就職程序不符國籍法規定，行政部會在此期間可拒絕提供資料或回應質詢；不過，也有立院人士反駁，認為只要完成宣誓程序，即依法享有完整立委職權，行政機關無權拒絕配合，雙方見解明顯分歧。

朝野交鋒　行政中立成焦點

國民黨立委葉元之批評，民進黨政府過去就曾出現行政部門規避議會監督的情形，如今又在李貞秀尚未就職前即設下多重限制，形同預設立場，恐傷害國會監督機制。內政部則回應，一切僅依法行政，未涉政治考量。相關爭議後續如何發展，仍有待立法院與行政部門進一步釐清。

01/30 全台詐欺最新數據

李貞秀民眾黨立委遞補國籍法內政部

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

