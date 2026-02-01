21歲男闖夜店「身分是總統」！14歲建國領薪水：領土比梵蒂岡大

▲21歲的傑克森創立「維迪斯自由共和國」並且自封總統。（圖／翻攝自IG／danieljacksonvs，下同）

記者閔文昱／綜合報導

年僅21歲的澳洲青年傑克森（Daniel Jackson）自稱是「歐洲一個國家的總統」，出入酒吧、夜店時也從不拿出澳洲護照，而是遞上一本文字與盾徽都相當陌生的「維爾迪斯護照」。更令人意外的是，這本護照至今似乎從未被拒用，而這個名為「維爾迪斯自由共和國」（Free Republic of Verdis）的國家，正是他14歲時親手「創建」的。

邊界爭議縫隙建國 自稱比梵蒂岡還大

維爾迪斯位於克羅埃西亞與塞爾維亞邊界的多瑙河沿岸，占地約0.5平方公里。傑克森指出，該地因兩國對邊界認定不同，長期處於主權模糊狀態，既不被克羅埃西亞承認，也未被塞爾維亞納入疆界。他因此在2019年依據「無主地（terra nullius）」概念宣布獨立，並強調領土雖小，但「仍比梵蒂岡大」。

原本只是與朋友之間的玩笑，如今卻成了他的全職事業。維爾迪斯目前擁有約400名「公民」，另有約2000名「電子居民」，每年須繳納至少25歐元費用。該國設有外交部長、內政部長，並在英國與塞爾維亞設立辦公室，由志工協助運作。傑克森也坦言，國家經費來自募資、身分費用，甚至還有加密貨幣迷因幣的捐款，他本人也已開始「領薪水」。

實際定居受阻 遭克國警察驅離、永久禁入境

不過，建國最大難關在於「無法落腳」。雖然克羅埃西亞不主張該地屬於自己，卻將任何試圖進入者視為非法越界。2023年，傑克森與支持者曾遭克國警方強制驅離，他本人更被下達永久禁止入境令。對此，他指控克國警方「一方面封鎖維爾迪斯，一方面又替它阻擋外人」，並曾在倫敦的克羅埃西亞使館外發起抗議行動。

法律專家指出，即使依照國際法，一個國家須具備領土、人民、政府及對外關係能力，維爾迪斯頂多只達成前三項，且仍欠缺「實際居住人口」。即便形式上成立，若未獲其他國家承認，實質意義仍相當有限。學者也提醒，全球存在數百個類似「微型國家」，多半無害，但過去曾出現有人誤信可藉此尋求庇護，最終蒙受損失。

目前「流亡」英國的傑克森，仍對未來充滿信心，聲稱已與鄰國政治人物進行正面接觸，並相信維爾迪斯終將獲得承認。他甚至半開玩笑地說，希望有一天能參加歐洲歌唱大賽，或成立國家運動隊。對他而言，能把童年幻想變成全球數百人參與的政治實驗，本身就已是一項成就。