國際

21歲男闖夜店「身分是總統」！14歲建國領薪水：領土比梵蒂岡大

▲21歲的傑克森創立「維迪斯自由共和國」並且自封總統。（圖／翻攝IG@danieljacksonvs）

▲21歲的傑克森創立「維迪斯自由共和國」並且自封總統。（圖／翻攝自IG／danieljacksonvs，下同）

記者閔文昱／綜合報導

年僅21歲的澳洲青年傑克森（Daniel Jackson）自稱是「歐洲一個國家的總統」，出入酒吧、夜店時也從不拿出澳洲護照，而是遞上一本文字與盾徽都相當陌生的「維爾迪斯護照」。更令人意外的是，這本護照至今似乎從未被拒用，而這個名為「維爾迪斯自由共和國」（Free Republic of Verdis）的國家，正是他14歲時親手「創建」的。

邊界爭議縫隙建國　自稱比梵蒂岡還大

維爾迪斯位於克羅埃西亞與塞爾維亞邊界的多瑙河沿岸，占地約0.5平方公里。傑克森指出，該地因兩國對邊界認定不同，長期處於主權模糊狀態，既不被克羅埃西亞承認，也未被塞爾維亞納入疆界。他因此在2019年依據「無主地（terra nullius）」概念宣布獨立，並強調領土雖小，但「仍比梵蒂岡大」。

原本只是與朋友之間的玩笑，如今卻成了他的全職事業。維爾迪斯目前擁有約400名「公民」，另有約2000名「電子居民」，每年須繳納至少25歐元費用。該國設有外交部長、內政部長，並在英國與塞爾維亞設立辦公室，由志工協助運作。傑克森也坦言，國家經費來自募資、身分費用，甚至還有加密貨幣迷因幣的捐款，他本人也已開始「領薪水」。

▲21歲的傑克森創立「維迪斯自由共和國」並且自封總統。（圖／翻攝IG@danieljacksonvs）

實際定居受阻　遭克國警察驅離、永久禁入境

不過，建國最大難關在於「無法落腳」。雖然克羅埃西亞不主張該地屬於自己，卻將任何試圖進入者視為非法越界。2023年，傑克森與支持者曾遭克國警方強制驅離，他本人更被下達永久禁止入境令。對此，他指控克國警方「一方面封鎖維爾迪斯，一方面又替它阻擋外人」，並曾在倫敦的克羅埃西亞使館外發起抗議行動。

法律專家指出，即使依照國際法，一個國家須具備領土、人民、政府及對外關係能力，維爾迪斯頂多只達成前三項，且仍欠缺「實際居住人口」。即便形式上成立，若未獲其他國家承認，實質意義仍相當有限。學者也提醒，全球存在數百個類似「微型國家」，多半無害，但過去曾出現有人誤信可藉此尋求庇護，最終蒙受損失。

▲21歲的傑克森創立「維迪斯自由共和國」並且自封總統。（圖／翻攝IG@danieljacksonvs）

目前「流亡」英國的傑克森，仍對未來充滿信心，聲稱已與鄰國政治人物進行正面接觸，並相信維爾迪斯終將獲得承認。他甚至半開玩笑地說，希望有一天能參加歐洲歌唱大賽，或成立國家運動隊。對他而言，能把童年幻想變成全球數百人參與的政治實驗，本身就已是一項成就。

更多新聞

日本人只有20％有護照？釣日籍男星證實：真的

日本人只有20％有護照？釣日籍男星證實：真的

日本護照長年被列為全球最強護照之一，免簽國家超過150個，去年是亞洲第2強。不過近日有網友發現，日本只有約2成民眾持有護照，好奇詢問原因，貼文曝光後引發熱議，來台近20年的日籍男星夢多（大谷主水）也在留言區承認，日本真的很少人辦護照。

避開排隊人潮！符合「3條件」可線上申換護照　10天就能拿

避開排隊人潮！符合「3條件」可線上申換護照　10天就能拿

網路預約換護照「排到清明節」　衝現場等4hrs

網路預約換護照「排到清明節」　衝現場等4hrs

旅客遊越南「沒隨身帶護照」恐被罰　業者建議影本電子檔也備妥

旅客遊越南「沒隨身帶護照」恐被罰　業者建議影本電子檔也備妥

護照收購14本已寄出境　外交部列管

護照收購14本已寄出境　外交部列管

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

