中壢監理站：高齡駕駛人換照新制即將上路

▲年滿70歲駕駛主動繳回駕照。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

公路局中壢監理站1日表示，台灣已於114年邁入超高齡社會，為關懷長者駕駛安全，交通部推動高齡駕駛人駕駛執照管理新制度，高齡換照新制度將於115年5月起實施。根據新制度，年滿70歲駕駛者辦理換照需通過體檢、參加免費安全教育課程及危險感知體驗，即可換發有效期限至75歲駕照。

另75歲以上高齡駕駛者，除維持每3年進行體檢及認知功能測驗外，另需參加免費安全教育課程及危險感知體驗後辦理換發駕照。此新制並非限制高齡駕駛者的行動，而是透過專業醫學評估與科學檢測，讓長輩適時瞭解自身狀況以安全地開車與騎車，這是「多一份安全關懷」的安心措施。

▲高齡駕駛人換照新制即將上路。（圖／中壢監理站提供）

另外，自115年1月起，為鼓勵長輩出行選擇搭乘舒適安全的公共運輸工具，年滿70歲駕駛主動繳回所有駕照，交通部公路局將提供TPASS公共運輸乘車優惠回饋，補助期間自完成繳回駕照登錄次日起算2年。

優惠內容為使用敬老卡搭乘公共運輸，即可回饋電子錢包乘車扣款金額(不含社福點數)50%，每月回饋金額最高1500元，並於次月25日開放領取；適用範圍包括搭乘公路客運、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車(其中計程車須有電子票證驗票設備)。

中壢監理站提醒，115年5月換照新制實施前，仍維持現行高齡換照制度；亦即目前70歲以上未年滿75歲之駕駛人不需要提前換照，於115年5月起收到監理所(站)換照通知後，再依說明辦理即可。