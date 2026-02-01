　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中壢監理站：高齡駕駛人換照新制即將上路

▲高齡駕駛人換照新制即將上路

▲年滿70歲駕駛主動繳回駕照。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

公路局中壢監理站1日表示，台灣已於114年邁入超高齡社會，為關懷長者駕駛安全，交通部推動高齡駕駛人駕駛執照管理新制度，高齡換照新制度將於115年5月起實施。根據新制度，年滿70歲駕駛者辦理換照需通過體檢、參加免費安全教育課程及危險感知體驗，即可換發有效期限至75歲駕照。

另75歲以上高齡駕駛者，除維持每3年進行體檢及認知功能測驗外，另需參加免費安全教育課程及危險感知體驗後辦理換發駕照。此新制並非限制高齡駕駛者的行動，而是透過專業醫學評估與科學檢測，讓長輩適時瞭解自身狀況以安全地開車與騎車，這是「多一份安全關懷」的安心措施。

▲高齡駕駛人換照新制即將上路

▲高齡駕駛人換照新制即將上路。（圖／中壢監理站提供）

另外，自115年1月起，為鼓勵長輩出行選擇搭乘舒適安全的公共運輸工具，年滿70歲駕駛主動繳回所有駕照，交通部公路局將提供TPASS公共運輸乘車優惠回饋，補助期間自完成繳回駕照登錄次日起算2年。

優惠內容為使用敬老卡搭乘公共運輸，即可回饋電子錢包乘車扣款金額(不含社福點數)50%，每月回饋金額最高1500元，並於次月25日開放領取；適用範圍包括搭乘公路客運、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車(其中計程車須有電子票證驗票設備)。

中壢監理站提醒，115年5月換照新制實施前，仍維持現行高齡換照制度；亦即目前70歲以上未年滿75歲之駕駛人不需要提前換照，於115年5月起收到監理所(站)換照通知後，再依說明辦理即可。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本世紀大雪　多人「遭活埋」積雪178cm
謝金燕大方公開體重數字　超狂菜單曝光
FTISLAND崔敏煥演唱會昏倒！
今彩539幸運議員是誰？　王瑞德爆：得主是非國民黨議員

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市立綜合體育館戶外景觀改善工程　開工了！

向外籍生宣導「不當車手」　移民署桃園站進入校園反詐騙

中壢監理站：高齡駕駛人換照新制即將上路

醉男勸友人「勿酒駕」氣得要動手 員警迅速到場實施保護管束

25歲男駕贓車拒檢　衝撞警車翻覆受困再查出毒品

公私協力關懷街友　新北善悅協會圍爐送暖迎新年

金色水岸自行車道工程進度超前　侯友宜：力拚7月底前完工啟用

新北推「筍之後」環保杯　老竹再生實踐循環永續

除夕外都開館！基隆室內兒童樂園春節不打烊　紅包袋限量發送

葳格尾牙變身運動嘉年華　師生家屬齊聚校園同樂

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

楠梓老夫婦遭逆向騎士痛毆！　21歲熱血青年路見不平「鎖喉制伏」

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

阿信「同件衣服摔兩次」向現場五迷索吻！　見蕭秉治「飛奔下台」：發生見不得人的事？

桃園市立綜合體育館戶外景觀改善工程　開工了！

向外籍生宣導「不當車手」　移民署桃園站進入校園反詐騙

中壢監理站：高齡駕駛人換照新制即將上路

醉男勸友人「勿酒駕」氣得要動手 員警迅速到場實施保護管束

25歲男駕贓車拒檢　衝撞警車翻覆受困再查出毒品

公私協力關懷街友　新北善悅協會圍爐送暖迎新年

金色水岸自行車道工程進度超前　侯友宜：力拚7月底前完工啟用

新北推「筍之後」環保杯　老竹再生實踐循環永續

除夕外都開館！基隆室內兒童樂園春節不打烊　紅包袋限量發送

葳格尾牙變身運動嘉年華　師生家屬齊聚校園同樂

美國賣場展示電腦「沒裝記憶體」　怕被偷網曝：看過有人現場拆

桃園市立綜合體育館戶外景觀改善工程　開工了！

北橫櫻花季即將啟動　跟著「2026北橫櫻花散步地圖」遊巴陵

向外籍生宣導「不當車手」　移民署桃園站進入校園反詐騙

台中市長提名還沒定　江啟臣深夜表態「已簽協議」

從吸血鬼到玫瑰節　感受巴爾幹多重魅力

世界最美窗景！露易斯湖城堡住２晚獨享晨昏

中國水景之最　九寨溝歸來不看水

羅PD站C位跳EXO新歌　慢半拍但是表情滿分

地方熱門新聞

醉男勸友人勿酒駕 大動手腳遭壓制

男子駕贓車拒檢　衝撞警車翻覆受困再查出毒品

移民署深耕校園　助外籍生安心在台生活

高齡駕駛人換照新制　即將上路

桃園綜合體育館戶外景觀改善工程　開工了

公私協力關懷街友　新北善悅協會圍爐送暖迎新年

金色水岸自行車道進度超前　侯友宜：力拚7月底前完工

西門市場南區美食廣場瘋購嘉年華登場黃偉哲發紅包炒熱人氣

從竹林到餐桌！新北推「筍之後」環保杯

除夕外都開館！基隆室內兒童樂園春節不打烊

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！

即／台中太平百戶大停電！民眾困家中

南消麻豆消防巨幅春聯亮相書法揮毫守護春安

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

更多熱門

相關新聞

民團提「5大駕訓改革訴求」補制度缺口　考訓納商圈道路

民團提「5大駕訓改革訴求」補制度缺口　考訓納商圈道路

交通部推動駕訓改革，其中1月30日起機車考照筆試全面取消是非題，危險感知情境影片題提高至3成；3月30日起，汽車場內路考增「無號誌路口停讓」考驗動作，未過一次扣32分出局。全台民團今提出5大訴求，包括考訓路線納入商圈和市區道路、建立不分年齡回訓及高風險駕駛輔導制度等，呼籲儘速補上關鍵缺口。

死亡事故少11件　屏警「精準執法+數據防制」奏效

死亡事故少11件　屏警「精準執法+數據防制」奏效

「混血男星」來台18年考到汽車駕照

「混血男星」來台18年考到汽車駕照

公路局鎖定1200名「10大違規肇事」高齡駕駛　寄換照關懷通知

公路局鎖定1200名「10大違規肇事」高齡駕駛　寄換照關懷通知

機車考照1/30砍是非題　汽車路考3月底增「無號誌停讓」沒做出局

機車考照1/30砍是非題　汽車路考3月底增「無號誌停讓」沒做出局

關鍵字：

高齡駕駛換照新制駕照中壢監理站

讀者迴響

熱門新聞

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

除雪遭活埋！日本世紀大雪「青森積雪178cm」

北市師大分部女墜落　查出是當地居民

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

13歲妹確診胃癌晚期！元凶竟是爸爸害的

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

謝典林開箱700坪豪宅！吳音寧：三代立委只富謝家

謝金燕大方公開體重數字　超狂菜單曝光

FTISLAND崔敏煥演唱會昏倒！　公司曝現況

高雄阿公抱走路邊盆栽！失主報案：那是骨灰盆

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

毛嘉慶性騷疑雲延燒　劉芩妤發文打破沉默

腎衰又罹癌！醫見他「清淡菜單」搖頭　慘中肝腎5殺手

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面