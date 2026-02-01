　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

捲毛嘉慶性騷疑雲！「小草女神」劉芩妤打破沉默認了：確實不舒服

▲民眾黨中壢區議員擬參選人毛嘉慶性騷疑雲延燒。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨中壢區議員擬參選人毛嘉慶性騷疑雲延燒。（圖／記者呂佳賢攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨近日捲入性騷擾疑雲，有意參選桃園市中壢區市議員的黨員毛嘉慶遭檢舉，涉嫌在入黨前對黨內一名女黨工言語越界，引發黨內與外界關注。被外界稱為「小草女神」、現任民眾黨台中市黨部發言人的劉芩妤（咪咪），昨（1/31）晚間在臉書發文，首度打破沉默，回應近期相關紛擾。

臉書發文正視聽　劉芩妤：不為錯誤行為背書

劉芩妤在臉書指出，這段時間外界討論沸沸揚揚，她原本選擇沉默，卻發現沉默反而被錯誤解讀，甚至遭他人「代言」，因此決定簡單說明、以正視聽。她強調，真正的保護受害者，是尊重當事人的意願與隱私，而非將他人的傷痛轉化為政治操作；同時也直言，政治人物的私德與人品至關重要，「我不願為錯誤的行為背書，也不願為了大局而掩蓋真相」，並重申誠實、正直與善良，是民眾黨不可模糊的基本底線。

她也表示，這段期間自己全心投入基層經營，無意捲入任何選舉紛爭，更拒絕被桃色標籤模糊焦點。她認為，民眾黨存在的價值，在於推出更優秀、更具理想性的人選，未來將持續回歸選區與基層，為更好的政治文化努力，並喊話「事情該告一段落了」。

▲▼台中市議員參選人劉芩妤。（圖／翻攝IG／mimicfight）

▲台中市議員參選人劉芩妤。（圖／翻攝IG／mimicfight）

劉芩妤坦言「確實不舒服」　民眾黨中央已介入

另據《NOWNEWS 今日新聞》報導，劉芩妤在電話受訪時坦言，面對相關紛擾與部分惡意言語，心情難免受到影響，也直言相關行為「確實讓我感到不舒服」，但為了避免對當事人造成二次傷害，相關細節不便公開。

她並透露，事件曝光後，黨中央第一時間即與她聯繫，她已向黨中央完整說明來龍去脈，也相信黨中央會依照既有程序妥善處理相關檢舉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本世紀大雪　多人「遭活埋」積雪178cm
謝金燕大方公開體重數字　超狂菜單曝光
捲毛嘉慶性騷疑雲！「小草女神」打破沉默認了
黃仁勳宴請魏哲家！親揭此行是最後一站：會回台灣與北市府簽約
FTISLAND崔敏煥演唱會昏倒！
明天北台灣濕冷探13度　周六冷空氣接力再降溫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

捲毛嘉慶性騷疑雲！「小草女神」劉芩妤打破沉默認了：確實不舒服

今彩539幸運議員是誰？　王瑞德爆：得主是非國民黨議員

謝典林開箱700坪豪宅！吳音寧爆「巧取台糖地」：三代從政只富謝家

吳思瑤憂李貞秀當立委威脅國安　李辦批不實指控：請停止操弄對立

北市府掀抖音舊帳！林楚茵：8年前就棄用　勸蔣萬安跟我一樣回頭是岸

竹縣平均薪資5.7萬超車北市　陳見賢揮毫「宜居竹縣」

整合主戰與守備戰力！義務役投入聯勇操演　綠委籲藍白速審國防預算

中選會正式公告！　李貞秀、洪毓祥等6人遞補當選民眾黨不分區立委

聚焦民主供應鏈、台歐合作！　中北歐國家國會議員訪問團今抵台

陳佩琪再發文「網狂問橘子」！她喊精彩：問律師可不可以po

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

捲毛嘉慶性騷疑雲！「小草女神」劉芩妤打破沉默認了：確實不舒服

今彩539幸運議員是誰？　王瑞德爆：得主是非國民黨議員

謝典林開箱700坪豪宅！吳音寧爆「巧取台糖地」：三代從政只富謝家

吳思瑤憂李貞秀當立委威脅國安　李辦批不實指控：請停止操弄對立

北市府掀抖音舊帳！林楚茵：8年前就棄用　勸蔣萬安跟我一樣回頭是岸

竹縣平均薪資5.7萬超車北市　陳見賢揮毫「宜居竹縣」

整合主戰與守備戰力！義務役投入聯勇操演　綠委籲藍白速審國防預算

中選會正式公告！　李貞秀、洪毓祥等6人遞補當選民眾黨不分區立委

聚焦民主供應鏈、台歐合作！　中北歐國家國會議員訪問團今抵台

陳佩琪再發文「網狂問橘子」！她喊精彩：問律師可不可以po

美周記／ Jo Malone櫻花限量版登場、Diptyque玫瑰香氛蠟燭披上新衣

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

黃仁勳宴請魏哲家！親揭此行是最後一站：會回台灣與北市府簽約

捲毛嘉慶性騷疑雲！「小草女神」劉芩妤打破沉默認了：確實不舒服

醉男勸友人「勿酒駕」氣得要動手 員警迅速到場實施保護管束

FTISLAND崔敏煥演唱會昏倒！　公司急發聲明曝現況

25歲男駕贓車拒檢　衝撞警車翻覆受困再查出毒品

陳庭妮的高段位穿搭公式一次解析　幸運草襯衫、蝴蝶結花瓣領超搶鏡

《瑪利歐賽車》傳奇製作人宣布退休　「40年辛勞」揭新時代來臨

今彩539幸運議員是誰？　王瑞德爆：得主是非國民黨議員

【腳滑警報】兄弟你頭太油吧！但鳥界霍諾德登頂沒在怕XD

政治熱門新聞

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

中頭獎800萬元？　「幸運兒」洪健益出面解答了

謝典林開箱700坪豪宅！吳音寧：三代立委只富謝家

AIT突宣布社群全面停更！　原因曝光

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議

柯文哲為何敵視陳菊？　前立委分析怨恨3階段：阻止柯的總統路

中選會正式公告！　李貞秀、洪毓祥等6人遞補當選民眾黨不分區立委

陳佩琪再發文「網狂問橘子」！她：問律師可不可以po

控新北交通、居住環境改變太慢　柯文哲：選黃國昌最快脫胎換骨

王瑞德：今彩539頭獎得主非國民黨議員

中國駐澳戰狼嗆「不喜歡統一可離台」　王定宇5字酸爆

被質疑昨衝康柯文哲　黃國昌批綠媒編故事：人家陳情難道要擋嗎？

毛嘉慶性騷疑雲延燒　劉芩妤發文打破沉默

更多熱門

相關新聞

吳思瑤憂李貞秀當立委威脅國安　李辦批不實指控：請停止操弄對立

吳思瑤憂李貞秀當立委威脅國安　李辦批不實指控：請停止操弄對立

民眾黨李貞秀3日將遞補立委，但尚未放棄中國國籍，民進黨立委吳思瑤憂對國安造成威脅。對此，李貞秀今（1日）表示，李貞秀的就任，是台灣民主制度接納多元聲音的成果，而不是抹黑及貼標籤的工具，但吳思瑤卻未審先判指涉李貞秀的質詢、索取資料或是相關會議，會讓行政機關跟立法院議事產生國安問題，請吳停止操弄族群對立、收回不實指控。

中選會正式公告！　李貞秀、洪毓祥等6人遞補當選民眾黨不分區立委

中選會正式公告！　李貞秀、洪毓祥等6人遞補當選民眾黨不分區立委

被質疑昨衝康柯文哲　黃國昌批綠媒編故事：人家陳情難道要擋嗎？

被質疑昨衝康柯文哲　黃國昌批綠媒編故事：人家陳情難道要擋嗎？

替黃國昌競總開幕站台　趙少康：祝福他這2個月衝高民意

替黃國昌競總開幕站台　趙少康：祝福他這2個月衝高民意

控新北交通、居住環境改變太慢　柯文哲：選黃國昌最快脫胎換骨

控新北交通、居住環境改變太慢　柯文哲：選黃國昌最快脫胎換骨

關鍵字：

民眾黨性騷擾劉芩妤桃園市議員政治風波

讀者迴響

熱門新聞

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士慘破相

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

13歲妹確診胃癌晚期！元凶竟是爸爸害的

她日本滑雪場「遭纜車拖走」吊掛空中亡

嘉義30年渡假村「請不到人」3月結束營業

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

更多

最夯影音

更多
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面