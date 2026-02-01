捲毛嘉慶性騷疑雲！「小草女神」劉芩妤打破沉默認了：確實不舒服

▲民眾黨中壢區議員擬參選人毛嘉慶性騷疑雲延燒。（圖／記者呂佳賢攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨近日捲入性騷擾疑雲，有意參選桃園市中壢區市議員的黨員毛嘉慶遭檢舉，涉嫌在入黨前對黨內一名女黨工言語越界，引發黨內與外界關注。被外界稱為「小草女神」、現任民眾黨台中市黨部發言人的劉芩妤（咪咪），昨（1/31）晚間在臉書發文，首度打破沉默，回應近期相關紛擾。

臉書發文正視聽 劉芩妤：不為錯誤行為背書

劉芩妤在臉書指出，這段時間外界討論沸沸揚揚，她原本選擇沉默，卻發現沉默反而被錯誤解讀，甚至遭他人「代言」，因此決定簡單說明、以正視聽。她強調，真正的保護受害者，是尊重當事人的意願與隱私，而非將他人的傷痛轉化為政治操作；同時也直言，政治人物的私德與人品至關重要，「我不願為錯誤的行為背書，也不願為了大局而掩蓋真相」，並重申誠實、正直與善良，是民眾黨不可模糊的基本底線。

她也表示，這段期間自己全心投入基層經營，無意捲入任何選舉紛爭，更拒絕被桃色標籤模糊焦點。她認為，民眾黨存在的價值，在於推出更優秀、更具理想性的人選，未來將持續回歸選區與基層，為更好的政治文化努力，並喊話「事情該告一段落了」。

▲台中市議員參選人劉芩妤。（圖／翻攝IG／mimicfight）

劉芩妤坦言「確實不舒服」 民眾黨中央已介入

另據《NOWNEWS 今日新聞》報導，劉芩妤在電話受訪時坦言，面對相關紛擾與部分惡意言語，心情難免受到影響，也直言相關行為「確實讓我感到不舒服」，但為了避免對當事人造成二次傷害，相關細節不便公開。

她並透露，事件曝光後，黨中央第一時間即與她聯繫，她已向黨中央完整說明來龍去脈，也相信黨中央會依照既有程序妥善處理相關檢舉。