今彩539幸運議員是誰？　王瑞德爆：得主是非國民黨議員

▲王瑞德鬆口：今彩539頭獎得主是非藍議員。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者董美琪／綜合報導

媒體人王瑞德日前在社群平台發文，透露近日被一位台北市議員請喝珍珠奶茶，事後才得知對方竟是今彩539頭獎得主，一注獨得800萬元，扣稅後實領約640萬元。貼文曝光後引發熱烈討論，網友紛紛猜測這名「幸運議員」究竟是誰，今天他再度發文表示「其實這一位中了今彩539的非國民黨議員」。

王瑞德隨後再度發文補充，當時電視台尚未播出相關新聞，但直播時已有約8000人在線，「大家其實都聽到了」。他也強調，是否中獎本身並非重點，真正關鍵在於「太太知不知道」。

面對外界不斷追問與揣測，王瑞德坦言，自己口風一向很緊，即便接到多通電話詢問，也未向任何媒體透露該名議員身分。他更直言，自己當了40年記者，不可能因旁敲側擊就「從口中套出答案」。

相關討論也延伸到留言區，有網友指出曾聽該名議員親口提及「中800」，引發更多聯想；對此，王瑞德隨即回應「不是我亂說喔」。

王瑞德最後再拋出一段耐人尋味的提問，直言「問大家中頭獎會不會跟另一半說」，並感嘆「有八成的男性都會覺得騙人家說『男人的嘴、騙人的鬼』」，一席話再度掀起網友熱烈討論。

