25歲男駕贓車拒檢　衝撞警車翻覆受困再查出毒品

▲曾姓男子駕駛贓車拒檢逃逸，與警車發生碰撞翻覆。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

25歲曾姓男子駕駛贓車遭遇警方盤查時拒檢逃逸，與警車發生擦撞，造成車輛翻覆受困，警方隨即將傷者救出戒護送醫，並查出曾男車上來路不明木材、鐵片一批及毒品吸食器和工具，依法移送偵辦。

桃園市警局大園分局三菓派出所員警於1日凌晨5時50分巡經轄內捷運工地時，發現一輛自小客貨車形跡可疑在工地內徘徊，員警欲上前盤查時，該車隨即加速逃逸，警方立即調派線上警力，沿三民路一段往蘆竹方向實施攔截圍捕，雙方於蘆竹區南崁交流道口附近時發生擦撞。由於衝擊力道劇烈，曾男駕駛的車輛當場翻覆，曾男則受困在駕駛座內。所幸執勤的員警反應迅速，並未在衝撞中受傷。

▲曾男受困車內後被救出，送醫救治幸。（圖／大園警分局提供）

警方當下除封鎖現場，立即通知消防及救護人員到場使用破壞剪等工具，於6時40分成功協助曾男脫困。經現場初步檢查，曾男意識清楚，但身體多處受傷，隨即由救護車送往林口長庚醫院治療。三菓派出所員警亦全程併同救護車戒護，確保嫌犯無脫逃之虞，警方除在車上查獲來路不明木材、鐵片一批、毒品吸食器和工具等證物，另查出該車甫於凌晨在新竹失竊尚未報案。

大園分局表示，工地建材及電纜線竊盜嚴重影響公共工程進度，警方對此類犯罪零容忍。本案除將針對曾男涉嫌竊盗、公共危險、妨害公務及毒品部分依法嚴辦，後續將深入釐清曾男是否涉及其他刑案。