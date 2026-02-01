　
台南店員迎客「撲街掉褲」！男客轉身狂奔又回頭蒐證…8萬人笑翻

記者閔文昱／綜合報導 

台南市北區文賢路上一家知名鐵板燒店，日前深夜發生一段宛如喜劇片的插曲，一名店員急著迎客卻在門口「撲街掉褲」，畫面被監視器完整拍下，意外在社群平台 Threads 瘋傳，引發大量網友熱議。

如廁衝出迎客卻滑倒　男客嚇到奪門而出

事發於1月31日晚間11時許，當時店內僅有老闆一人作業，趁著空檔趕緊上廁所，不料一走出來正好遇到客人進門。由於近期減重、褲子偏鬆又來不及綁好，他急著招呼客人時不慎跌倒，褲子當場滑落，露出半截內褲。突如其來的畫面讓準備進店的男顧客誤以為遇到危險，立刻轉身狂奔離開。

更讓人哭笑不得的是，監視器另一個角度拍到，該名男客逃離後又突然回頭，在店門口外掏出手機蒐證拍攝，整段過程全被店內監視器錄下，宛如電影橋段般反轉，成為網友討論焦點。

▲台南鐵板燒師傅撲街掉褲，男客嚇跑還回頭拍。（圖／翻攝自Threads）

▲台南鐵板燒師傅撲街掉褲，男客嚇跑還回頭拍。（圖／翻攝自Threads）

老闆急發文道歉：我不是變態　請你回來吃大阪燒

事後，鐵板燒師傅親自在 Threads 發文還原經過並向客人致歉，強調自己並非刻意暴露，「只是一個人顧店太忙，嚇到你真的很抱歉」。他也幽默邀請對方回店消費，表示願意請吃大阪燒賠罪，甚至自嘲希望能拿到對方拍下的畫面「留作紀念」。

貼文曝光後迅速爆紅，短時間內吸引超過167萬次瀏覽、8萬人按讚，網友紛紛笑翻留言，「客人心理陰影面積超大」、「這根本是即興喜劇」、「回頭拍照才是精華」、「下次記得先拉好褲子再說歡迎光臨」，不過也有網友質疑「荒唐到像劇本」、「現在打廣告打成這樣喔...還要演戲」，意外替這家鐵板燒店掀起另類話題熱度。

