地方 地方焦點

公私協力關懷街友　新北善悅協會圍爐送暖迎新年

▲新北善悅關懷協會圍爐送暖迎新年。（圖／新北市社會局提供）

▲迎新春送暖不缺席，新北善悅關懷協會連7年辦街友圍爐。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

年節將至，家家戶戶準備團圓迎新春，但對離家在外、缺乏家庭支持的街友而言，節慶氛圍反而更顯孤單。為讓街友感受年節溫暖與社會關懷，新北市善悅關懷協會於1月30日在新莊區元亨寺台北講堂舉辦「街友圍爐關懷活動」，邀請約150位街友共度溫馨時刻，並致贈紅包與生活物資，現場同時提供義剪、義診、職涯諮詢與就業媒合等多元服務。

元亨寺釋蓮心法師表示，街友圍爐關懷活動至今已邁入第7年，規模逐年擴大，感謝眾多善心單位共同響應。包括財團法人新北市邱和成基金會捐贈圍爐饗宴，人安基金會提供年菜組合，方便街友攜回；仕招社會福利慈善事業基金會致贈每位街友新臺幣500元年節慰問金；清海無上師世界會則準備保暖衣物、餅乾與飲料，齊力為街友送上冬日溫情。

▲新北善悅關懷協會圍爐送暖迎新年。（圖／新北市社會局提供）

新北市善悅關懷協會執行長黃梅英指出，協會除提供餐食與物資外，更希望協助街友逐步回歸自立生活。活動現場除安排義剪、義診等生活照顧服務，也邀集新北市勞工局就業服務員與友善企業進行就業媒合與職涯諮詢，依街友個別工作經驗與就業意願，協助媒合職缺或轉介職業訓練課程；法律扶助基金會亦派員提供法律諮詢，回應街友在生活與權益上的實際需求。

新北市社會局長李美珍、副局長吳淑芳及新莊區長朱思戎也親臨現場，協助發放紅包與物資，逐一關懷街友。李美珍表示，感謝新北市善悅關懷協會7年來持續結合愛心團體、企業與志工力量，不僅提供街友臨時居所與生活支持，也積極轉介醫療、就業及法律等多元資源，讓愛與關懷走進社會最需要被看見的角落，透過公私協力點亮希望，陪伴街友一步步重建生活、早日融入社會。

▲新北善悅關懷協會圍爐送暖迎新年。（圖／新北市社會局提供）

春節假期即將來臨，加上近期連日低溫，嘉義縣社會局為關懷街友，積極採取各項服務措施以照顧弱勢民眾，今年致贈禦寒衣物及禮金，希望大家可以過個好年。

創造就業幸福圓夢職場

