地方 地方焦點

金色水岸自行車道工程進度超前　侯友宜：力拚7月底前完工啟用

▲金色水岸自行車道工程進度超前。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜表示，未來北台灣自行車道可望從北海岸一路串聯至東北角，銜接台北、桃園，甚至延伸至宜蘭，形成完整且優美的水岸自行車路網。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市積極推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，提升淡水金色水岸遊憩品質與自行車通行安全，市長侯友宜1月31日前往視察海堤段工程表示，工程全長約1.7公里，力拚今年7月底前完工。未來更將串聯北海岸與東北角，打造北台灣水岸生活圈，民眾騎乘自行車即可飽覽北台灣最美的沿海景緻。

侯友宜指出，淡水海堤段工程沿堤頂施作，是整體路網的重要環節，以高架鋼構橋落柱於海堤混凝土結構，施工難度高。他特別感謝施工團隊的努力，目前工程進度超前，預計7月底前完工。

▲金色水岸自行車道工程進度超前。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市積極推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」。

侯友宜表示，北海岸自行車道工程持續推進，並與中央密切合作，包括萬里、金山銜接東北角的自行車道也同步啟動，未來北台灣自行車道可望從北海岸一路串聯至東北角，銜接台北、桃園，甚至延伸至宜蘭，形成完整且優美的水岸自行車路網，提供民眾更安全、舒適的休憩與騎乘環境。

高灘處補充說明，淡水金色水岸自行車道優化工程，自關渡至淡水新市鎮海堤，全長約11公里，分為「關渡段」、「竹圍段」、「紅樹林段」、「沙崙段」及「海堤段」等5大區段進行整體優化，工程已陸續開工，沿線5段工程預計於2027年完工，透過景觀串聯與休憩節點規劃，全面提升水岸環境品質。

▲金色水岸自行車道工程進度超前。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜指出，淡水海堤段工程沿堤頂施作，施工難度高。他特別感謝施工團隊的努力，目前工程進度超前，預計7月底前完工。

從竹林到餐桌！新北推「筍之後」環保杯

從竹林到餐桌！新北推「筍之後」環保杯

新的一年，新北市綠竹產業展現嶄新願景。新北市農業局推動綠竹循環再利用，將過去疏伐後的老廢綠竹轉化為綠竹纖維產品，並打造永續生活品牌「筍之後」，讓環保理念自然融入日常。即日起至2月13日止開放線上選購，推出竹節環保餐具199元、環保杯299元，以及環保套組（含餐具及環保杯）399元，訂購完成後可至農業局現場取貨。

土城農會慶祝農民節　米其林名店進駐年貨大街

土城農會慶祝農民節　米其林名店進駐年貨大街

新北市金色水岸自行車道

