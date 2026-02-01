謝典林開箱700坪豪宅！吳音寧爆「巧取台糖地」：三代從政只富謝家

▲國民黨籍彰化縣議長謝典林跟網紅一起開箱豪宅。（圖／億百豪森IG，下同）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨籍彰化縣議長謝典林昨天（1月31日）接受財經網紅邀請，開箱位於溪州、佔地約700坪的謝家豪宅影片。對此，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧直言，這並非謝家第一次高調炫富，在勞工平均收入全國倒數的彰化縣，相關畫面與言論「對買不起房的年輕人來說格外刺耳」。

不只一次炫富？吳音寧批：這話對買不起房的年輕人太刺耳

吳音寧今（2/1）在臉書發文指出，早在她競選立委投票前一天，謝家成員謝曜宇就曾酒後開直播炫耀家族財力，不僅拒絕外人參觀，還以粗鄙言語辱罵女性，事後雖被家族長輩帶往廟裡懺悔，如今謝典林仍再度高調曝光豪宅，令人質疑是否「又忍不住想炫一下」。她也提到，謝典林在影片中輕描淡寫表示「彰化土地不貴」，在當前高房價、青年買房困難的背景下，格外引發反感。

針對外界矚目的「謝家白宮」豪宅，吳音寧直指，謝家四連棟豪宅座落於台糖土地上，土地取得的時間點，正值謝典林胞姊、國民黨立委謝衣鳳擔任立法院經濟委員會召委、負責台糖預算審查期間。她質疑，謝家旗下的「隆霖營造」以與台糖合建各2棟的名義，將台糖土地轉為自家財產後，甚至連原本屬於台糖的建物也一併納入，引發「巧取台糖地」的爭議。

權勢版圖遍佈彰化！質疑謝衣鳳任召委期間「巧取台糖地」

吳音寧進一步指出，除了溪州的白宮豪宅，緊鄰謝衣鳳與謝典林聯合服務處前方的台糖土地，也長期被視為私人停車場使用；而類似透過權勢取得的土地、房產與建案，並非僅限於溪州鄉，而是遍佈整個彰化縣，「也難怪30歲就當上議長的謝典林，會說出『彰化的土地也不貴』這樣的話。」

她反問，如果這些土地能成為鄉親散步的公園、公共建設或產業發展空間，如果那座專屬謝典林及其子使用的私人室內籃球場，能成為農村年輕人共享的運動場域，彰化是否早已有不同的發展面貌？

▲行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

三代從政「豪宅一棟比一棟大」 吳音寧問：未來還要交給謝家？

現實卻是，謝家從謝言信、鄭汝芬到謝衣鳳，三代從政超過40年，「只富了謝家」，豪宅一棟比一棟巨大，卻未能讓彰化整體受益。吳音寧最後直言，彰化的未來是否仍要交由謝家決定，值得社會大眾嚴肅思考。