　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝典林開箱700坪豪宅！吳音寧爆「巧取台糖地」：三代從政只富謝家

▲國民黨籍彰化縣議長謝典林跟網紅一起開箱豪宅。（圖／億百豪森IG）

▲國民黨籍彰化縣議長謝典林跟網紅一起開箱豪宅。（圖／億百豪森IG，下同）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨籍彰化縣議長謝典林昨天（1月31日）接受財經網紅邀請，開箱位於溪州、佔地約700坪的謝家豪宅影片。對此，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧直言，這並非謝家第一次高調炫富，在勞工平均收入全國倒數的彰化縣，相關畫面與言論「對買不起房的年輕人來說格外刺耳」。

不只一次炫富？吳音寧批：這話對買不起房的年輕人太刺耳

吳音寧今（2/1）在臉書發文指出，早在她競選立委投票前一天，謝家成員謝曜宇就曾酒後開直播炫耀家族財力，不僅拒絕外人參觀，還以粗鄙言語辱罵女性，事後雖被家族長輩帶往廟裡懺悔，如今謝典林仍再度高調曝光豪宅，令人質疑是否「又忍不住想炫一下」。她也提到，謝典林在影片中輕描淡寫表示「彰化土地不貴」，在當前高房價、青年買房困難的背景下，格外引發反感。

針對外界矚目的「謝家白宮」豪宅，吳音寧直指，謝家四連棟豪宅座落於台糖土地上，土地取得的時間點，正值謝典林胞姊、國民黨立委謝衣鳳擔任立法院經濟委員會召委、負責台糖預算審查期間。她質疑，謝家旗下的「隆霖營造」以與台糖合建各2棟的名義，將台糖土地轉為自家財產後，甚至連原本屬於台糖的建物也一併納入，引發「巧取台糖地」的爭議。

▲國民黨籍彰化縣議長謝典林跟網紅一起開箱豪宅。（圖／億百豪森IG）

權勢版圖遍佈彰化！質疑謝衣鳳任召委期間「巧取台糖地」

吳音寧進一步指出，除了溪州的白宮豪宅，緊鄰謝衣鳳與謝典林聯合服務處前方的台糖土地，也長期被視為私人停車場使用；而類似透過權勢取得的土地、房產與建案，並非僅限於溪州鄉，而是遍佈整個彰化縣，「也難怪30歲就當上議長的謝典林，會說出『彰化的土地也不貴』這樣的話。」

她反問，如果這些土地能成為鄉親散步的公園、公共建設或產業發展空間，如果那座專屬謝典林及其子使用的私人室內籃球場，能成為農村年輕人共享的運動場域，彰化是否早已有不同的發展面貌？

▲吳音寧接台肥董事臉書貼文湧入數萬網友按讚力挺。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

▲行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

三代從政「豪宅一棟比一棟大」　吳音寧問：未來還要交給謝家？

現實卻是，謝家從謝言信、鄭汝芬到謝衣鳳，三代從政超過40年，「只富了謝家」，豪宅一棟比一棟巨大，卻未能讓彰化整體受益。吳音寧最後直言，彰化的未來是否仍要交由謝家決定，值得社會大眾嚴肅思考。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Jisoo聯名快閃店爆爭議　韓方、台主辦方聲明全文曝
台南店員迎客「撲街掉褲」！男客轉身狂奔又回頭拍…8萬人笑翻
腎衰又罹癌！醫見他「清淡菜單」搖頭　慘中肝腎5殺手
遭母狂砍！日男童「滿身血」飛奔求救　妹妹倒地無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝典林開箱700坪豪宅！吳音寧爆「巧取台糖地」：三代從政只富謝家

吳思瑤憂李貞秀當立委威脅國安　李辦批不實指控：請停止操弄對立

北市府掀抖音舊帳！林楚茵：8年前就棄用　勸蔣萬安跟我一樣回頭是岸

竹縣平均薪資5.7萬超車北市　陳見賢揮毫「宜居竹縣」

整合主戰與守備戰力！義務役投入聯勇操演　綠委籲藍白速審國防預算

中選會正式公告！　李貞秀、洪毓祥等6人遞補當選民眾黨不分區立委

聚焦民主供應鏈、台歐合作！　中北歐國家國會議員訪問團今抵台

陳佩琪再發文「網狂問橘子」！她喊精彩：問律師可不可以po

被質疑昨衝康柯文哲　黃國昌批綠媒編故事：人家陳情難道要擋嗎？

中國駐澳大使肖千嗆「不喜歡統一可離台」　王定宇酸：肖人練痟話

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

謝典林開箱700坪豪宅！吳音寧爆「巧取台糖地」：三代從政只富謝家

吳思瑤憂李貞秀當立委威脅國安　李辦批不實指控：請停止操弄對立

北市府掀抖音舊帳！林楚茵：8年前就棄用　勸蔣萬安跟我一樣回頭是岸

竹縣平均薪資5.7萬超車北市　陳見賢揮毫「宜居竹縣」

整合主戰與守備戰力！義務役投入聯勇操演　綠委籲藍白速審國防預算

中選會正式公告！　李貞秀、洪毓祥等6人遞補當選民眾黨不分區立委

聚焦民主供應鏈、台歐合作！　中北歐國家國會議員訪問團今抵台

陳佩琪再發文「網狂問橘子」！她喊精彩：問律師可不可以po

被質疑昨衝康柯文哲　黃國昌批綠媒編故事：人家陳情難道要擋嗎？

中國駐澳大使肖千嗆「不喜歡統一可離台」　王定宇酸：肖人練痟話

謝金燕大方公開體重數字　超狂菜單曝光：每天都吃得好開心

台南店員迎客「撲街掉褲」！男客轉身狂奔又回頭蒐證…8萬人笑翻

布依德再見抄截！夢想家3分險勝海神　驚險守住台中主場

腎衰又罹癌！醫見他「清淡菜單」搖頭　慘中肝腎5殺手

Jisoo聯名快閃店爆授權爭議　韓方、台主辦方聲明全文曝

澳網決賽10勝0敗紀錄告終　喬科維奇仍幽默盛讚艾卡拉茲：未來10年會常見

走路3分鐘到Y3！「文山木柵案」簽約　預計2032年完工

公私協力關懷街友　新北善悅協會圍爐送暖迎新年

金色水岸自行車道工程進度超前　侯友宜：力拚7月底前完工啟用

爛痘搞1年！女大生臉「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩　醫：妳餵飽牠們

CORTIS來台灣狂吃科學麵　趙雨凡：會老十歲（？）

政治熱門新聞

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

中頭獎800萬元？　「幸運兒」洪健益出面解答了

AIT突宣布社群全面停更！　原因曝光

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議

柯文哲為何敵視陳菊？　前立委分析怨恨3階段：阻止柯的總統路

中選會正式公告！　李貞秀、洪毓祥等6人遞補當選民眾黨不分區立委

陳佩琪再發文「網狂問橘子」！她：問律師可不可以po

謝典林開箱700坪豪宅！吳音寧：三代立委只富謝家

控新北交通、居住環境改變太慢　柯文哲：選黃國昌最快脫胎換骨

被質疑昨衝康柯文哲　黃國昌批綠媒編故事：人家陳情難道要擋嗎？

中國駐澳戰狼嗆「不喜歡統一可離台」　王定宇5字酸爆

告別28年公職生涯　黃珊珊曝：想做回自由的自己

藍議長謝典林開箱700坪豪宅！有室內籃球場　稱在台北算一般家庭

更多熱門

相關新聞

藍議長謝典林開箱700坪豪宅！有室內籃球場　稱在台北算一般家庭

藍議長謝典林開箱700坪豪宅！有室內籃球場　稱在台北算一般家庭

國民黨籍彰化縣議長謝典林昨天（1月31日）接受財經網紅邀請，開箱自家的超大豪宅，整塊用地達700多坪，室內則有140多坪。從釋出的影片中可看到，住宅內設施除了有家庭劇院、恆溫酒櫃，甚至還有室內籃球場。

開箱700坪「衣鳳百貨」！謝典林：只是台北一般人的家庭

開箱700坪「衣鳳百貨」！謝典林：只是台北一般人的家庭

T17、T18土地怎解套？律師提「1解法」

T17、T18土地怎解套？律師提「1解法」

有圖／新壽北士科T17、T18挖土機待命動土　空拍照流出

有圖／新壽北士科T17、T18挖土機待命動土　空拍照流出

快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫

快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫

關鍵字：

謝典林彰化豪宅炫富爭議土地爭議謝家

讀者迴響

熱門新聞

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士慘破相

她日本滑雪場「遭纜車拖走」吊掛空中亡

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

嘉義30年渡假村「請不到人」3月結束營業

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

13歲妹確診胃癌晚期！元凶竟是爸爸害的

丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　酸黃國昌

開箱700坪「衣鳳百貨」！謝典林：只是台北一般人的家庭

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

下波挑戰強烈冷氣團　急凍時間曝

更多

最夯影音

更多
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面