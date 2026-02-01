　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北推「筍之後」環保杯　老竹再生實踐循環永續

▲新北推「筍之後」環保杯。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市綠竹產業推陳出新，將老廢綠竹製成綠竹纖維產品，並建立新北「筍之後」品牌將永續融入日常生活。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新的一年，新北市綠竹產業展現嶄新願景。新北市農業局推動綠竹循環再利用，將過去疏伐後的老廢綠竹轉化為綠竹纖維產品，並打造永續生活品牌「筍之後」，讓環保理念自然融入日常。即日起至2月13日止開放線上選購，推出竹節環保餐具199元、環保杯299元，以及環保套組（含餐具及環保杯）399元，訂購完成後可至農業局現場取貨。農業局邀請市民朋友與企業團體以實際行動支持在地農產品，共同響應永續農業與循環經濟。

新北市為全國綠竹筍最大產區，竹林面積廣大。為維持綠竹筍一貫的高品質，農友每年於12月至翌年2月綠竹休眠期間進行疏伐老竹並更新健康竹苗。過去老竹多以堆置或焚燒方式處理，恐對環境造成負擔。對此，農業局響應農業部推動淨零碳排的「循環」主軸，除輔導產區農會添購碎竹機，鼓勵農友將老竹粉碎作為土壤有機肥外，更進一步落實循環再利用，將剩餘竹材破碎後的綠竹纖維，製成可於自然環境中逐步分解、回歸土地的「筍之後」環保生活用品。

▲新北推「筍之後」環保杯。（圖／新北市農業局提供）

▲「筍之後」品牌環保餐具組。

農業局說明，「筍之後」產品全程不添加塑料，使用至產品壽命結束後，也不會留下無法分解的污染物，兼具環保與安全，充分展現綠竹資源循環利用的價值。

農業局指出，循環永續已是農業發展的重要趨勢，新北市持續推動「三生永續」政策，從生產、生活與生態三個面向，打造更貼近市民生活的永續農業模式。「筍之後」品牌正是「三生永續」的具體實踐，從竹筍生產、竹林生態維護，到綠竹製品融入日常生活，讓永續理念真正走進生活。

農業局誠摯邀請市民朋友及關注企業社會責任的團體，新的一年一同以行動支持農業永續循環。產品選購可透過線上表單（https://forms.gle/TzV4Q6K2Ktf9ZtHS6）填寫訂單；如需線上付款，可匯款至農業局專戶（銀行：臺灣銀行板橋分行；戶名：新北市政府農業局保管金專戶；帳號：930-192-027-00307），並於匯款後以電子郵件（AZ1982@ntpc.gov.tw）提供戶名及帳號後五碼。現場取貨請至新北市政府農業局22樓林務科，洽姜先生。

▲新北推「筍之後」環保杯。（圖／新北市農業局提供）

【更多新聞】

►驚險畫面曝！基隆女坐窗台外雨遮　消防架氣墊垂降救援

►11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

►萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

►警扮老司機直擊極樂包廂　5爆乳妹玩骰輸脫光全裸曝...負責人慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北市某大學驚傳墜樓　女倒臥地面
快訊／逆轉10冠王喬科維奇！艾卡拉茲奪澳網首冠、成最年輕全滿
不是瓦斯爐！北市惡火「情侶躲浴室雙亡」　火調真相出爐
新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳
黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI
頑童道歉了！「短期內不會再回來」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北推「筍之後」環保杯　老竹再生實踐循環永續

除夕外都開館！基隆室內兒童樂園春節不打烊　紅包袋限量發送

葳格尾牙變身運動嘉年華　師生家屬齊聚校園同樂

西門市場南區美食廣場瘋購嘉年華登場　黃偉哲發紅包炒熱人氣

物調券加倍效益發酵　台中市場夜市湧現排隊人潮

千盞明燈照亮新年　屏東聯合迎春祈福法會感動登場

關山鎮喜迎新春　名家揮毫免費贈春聯人潮踴躍

全台最帥平安符在這！南消麻豆消防巨幅春聯亮相　書法揮毫守護春安

寫春聯迎新年也學防災　南消善化消防進駐慶安宮宣導平安過好年

玩燈會也要顧安全！南消左鎮消防進駐燈會宣導　防災觀念一次到位

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

新北推「筍之後」環保杯　老竹再生實踐循環永續

除夕外都開館！基隆室內兒童樂園春節不打烊　紅包袋限量發送

葳格尾牙變身運動嘉年華　師生家屬齊聚校園同樂

西門市場南區美食廣場瘋購嘉年華登場　黃偉哲發紅包炒熱人氣

物調券加倍效益發酵　台中市場夜市湧現排隊人潮

千盞明燈照亮新年　屏東聯合迎春祈福法會感動登場

關山鎮喜迎新春　名家揮毫免費贈春聯人潮踴躍

全台最帥平安符在這！南消麻豆消防巨幅春聯亮相　書法揮毫守護春安

寫春聯迎新年也學防災　南消善化消防進駐慶安宮宣導平安過好年

玩燈會也要顧安全！南消左鎮消防進駐燈會宣導　防災觀念一次到位

爛痘搞1年！女大生臉「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩　醫：妳餵飽牠們

謝典林開箱700坪豪宅！吳音寧爆「巧取台糖地」：三代從政只富謝家

快訊／北市國立大學分部疑似墜樓　女倒臥地面送醫搶救中

新北推「筍之後」環保杯　老竹再生實踐循環永續

快訊／逆轉10冠王喬科維奇！艾卡拉茲奪澳網首冠、成最年輕全滿貫

元旦才剛登記結婚！劉樸嫁給陳大天「首迎人妻新年」　認了壓力大

除夕外都開館！基隆室內兒童樂園春節不打烊　紅包袋限量發送

不是瓦斯爐！北市大安惡火「情侶躲浴室雙亡」　火調真相出爐

吳思瑤憂李貞秀當立委威脅國安　李辦批不實指控：請停止操弄對立

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

【防盜式停車】停車技術太神了吧！　前後只剩拳頭＋一指距離

地方熱門新聞

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

南消麻豆消防巨幅春聯亮相書法揮毫守護春安

高血壓新目標130/80　大林慈濟推動正確自我照護

豐原糕餅嘉年華登場　博愛街湧人潮迎年前買氣

歷經七年溝通與協調　中壢龍福宮遷建落成

基隆安樂區公民座談會　邱佩琳：讓市政更貼近民意

寫春聯迎新年也學防災南消善化消防進駐慶安宮宣導

玩燈會也要顧安全！南消左鎮消防進駐燈會宣導

寒冬血荒拉警報！台南市婦女會攜手童小芸辦捐血

嘉義200攤年貨大街，過年採買首選

土城農會慶祝農民節　米其林名店進駐年貨大街

從訓練到應變！基隆防災士強化組織應變力

基隆推跌倒自動通報　強化獨居長者安全防護

更多熱門

相關新聞

土城農會慶祝農民節　米其林名店進駐年貨大街

土城農會慶祝農民節　米其林名店進駐年貨大街

土城區農會於1月31日盛大舉辦2026年農民節慶祝大會，活動結合年貨大街熱鬧登場，首度邀請米其林推薦名店及胖卡餐車進駐，吸引大批民眾湧入，現場人潮絡繹不絕。新北市副秘書長張其強到場，感謝農友一年來的辛勞付出，並表揚傑出農事小組長、優良農民及有功人員，勉勵農友持續耕耘、厚植農業實力。

萬里加投公共浴池鑽探　5米高噴泉畫面曝

萬里加投公共浴池鑽探　5米高噴泉畫面曝

不照劇本走！新北境況模擬兵推真實災害

不照劇本走！新北境況模擬兵推真實災害

鼻頭國小學童訪瑞芳警分局　童聲致謝守護地方安全

鼻頭國小學童訪瑞芳警分局　童聲致謝守護地方安全

新台幣改版票選開跑！　他點名淡江大橋：盼新北建設躍上國幣

新台幣改版票選開跑！　他點名淡江大橋：盼新北建設躍上國幣

關鍵字：

新北市綠竹永續農業環保餐具

讀者迴響

熱門新聞

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士慘破相

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

她日本滑雪場「遭纜車拖走」吊掛空中亡

嘉義30年渡假村「請不到人」3月結束營業

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　酸黃國昌

開箱700坪「衣鳳百貨」！謝典林：只是台北一般人的家庭

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

更多

最夯影音

更多
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面