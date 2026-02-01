新北推「筍之後」環保杯　老竹再生實踐循環永續

▲新北市綠竹產業推陳出新，將老廢綠竹製成綠竹纖維產品，並建立新北「筍之後」品牌將永續融入日常生活。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新的一年，新北市綠竹產業展現嶄新願景。新北市農業局推動綠竹循環再利用，將過去疏伐後的老廢綠竹轉化為綠竹纖維產品，並打造永續生活品牌「筍之後」，讓環保理念自然融入日常。即日起至2月13日止開放線上選購，推出竹節環保餐具199元、環保杯299元，以及環保套組（含餐具及環保杯）399元，訂購完成後可至農業局現場取貨。農業局邀請市民朋友與企業團體以實際行動支持在地農產品，共同響應永續農業與循環經濟。

新北市為全國綠竹筍最大產區，竹林面積廣大。為維持綠竹筍一貫的高品質，農友每年於12月至翌年2月綠竹休眠期間進行疏伐老竹並更新健康竹苗。過去老竹多以堆置或焚燒方式處理，恐對環境造成負擔。對此，農業局響應農業部推動淨零碳排的「循環」主軸，除輔導產區農會添購碎竹機，鼓勵農友將老竹粉碎作為土壤有機肥外，更進一步落實循環再利用，將剩餘竹材破碎後的綠竹纖維，製成可於自然環境中逐步分解、回歸土地的「筍之後」環保生活用品。

▲「筍之後」品牌環保餐具組。

農業局說明，「筍之後」產品全程不添加塑料，使用至產品壽命結束後，也不會留下無法分解的污染物，兼具環保與安全，充分展現綠竹資源循環利用的價值。

農業局指出，循環永續已是農業發展的重要趨勢，新北市持續推動「三生永續」政策，從生產、生活與生態三個面向，打造更貼近市民生活的永續農業模式。「筍之後」品牌正是「三生永續」的具體實踐，從竹筍生產、竹林生態維護，到綠竹製品融入日常生活，讓永續理念真正走進生活。

農業局誠摯邀請市民朋友及關注企業社會責任的團體，新的一年一同以行動支持農業永續循環。產品選購可透過線上表單（https://forms.gle/TzV4Q6K2Ktf9ZtHS6）填寫訂單；如需線上付款，可匯款至農業局專戶（銀行：臺灣銀行板橋分行；戶名：新北市政府農業局保管金專戶；帳號：930-192-027-00307），並於匯款後以電子郵件（AZ1982@ntpc.gov.tw）提供戶名及帳號後五碼。現場取貨請至新北市政府農業局22樓林務科，洽姜先生。