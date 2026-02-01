　
地方 地方焦點

除夕外都開館！基隆室內兒童樂園春節不打烊　紅包袋限量發送

▲基隆室內兒童樂園春節不打烊。（圖／基隆市兒少處提供）

▲春節遛孩有去處！基隆室內兒童樂園除夕外天天開館送紅包袋。（圖／基隆市兒少處提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為迎接新春佳節，基隆市「室內兒童樂園」讓愛不打烊！全市七區室內兒童樂園春節期間除除夕（2月16日）休館外，其餘天數皆正常開放；「親子館及祖孫館」則配合中央節慶放假，於2月15日至2月23日春節期間休館。

為迎接新年到來，市府兒少處特別規劃「親子館+室內兒童樂園新春送紅包袋」活動，自2月11日起於本市各親子館、祖孫館及室內兒童樂園限量發送「小樹」紅包袋。紅包袋上的「小樹」圖案不僅是兒少處的標誌，更象徵以專業守護與溫暖陪伴的初心，陪著孩子穩健成長、茁壯，誠摯邀請親子家庭把握機會領取，共迎新年好運。

▲基隆室內兒童樂園春節不打烊。（圖／基隆市兒少處提供）

本次活動中，各親子館及祖孫館將各發送100份紅包袋，各室內兒童樂園則每處提供200份；另配合七堵室內兒童樂園全新「大童區」正式啟用，特別加碼提高發送數量至300份，讓親子家庭在體驗更豐富、多元遊戲空間的同時，也能獲得滿滿的新春祝福。

兒少處長吳雨潔表示，親子館與室內兒童樂園是市府長期用心經營的重要親子友善據點，提供孩子安全、適齡的遊戲與學習環境。此次透過紅包袋的限量發送，希望讓家長在陪伴過程中獲得支持，讓孩子在歡笑中迎接新的一年。

吳雨潔也提醒，紅包袋數量有限，歡迎大家攜家帶眷走進親子館與室內兒童樂園，在春節前夕共度親子同樂的美好時光。活動詳情可至「基隆市兒少處」官網及「基隆市政府兒童及少年事務處」臉書粉專查詢。

▲基隆室內兒童樂園春節不打烊。（圖／基隆市兒少處提供）

▲基隆室內兒童樂園春節不打烊。（圖／基隆市兒少處提供）

▲基隆室內兒童樂園春節不打烊。（圖／基隆市兒少處提供）

