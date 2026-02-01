　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳思瑤憂李貞秀當立委威脅國安　李辦批不實指控：請停止操弄對立

▲民眾黨李貞秀3日將遞補立委。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨李貞秀3日將遞補立委。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨李貞秀3日將遞補立委，但尚未放棄中國國籍，民進黨立委吳思瑤憂對國安造成威脅。對此，李貞秀今（1日）表示，李貞秀的就任，是台灣民主制度接納多元聲音的成果，而不是抹黑及貼標籤的工具，但吳思瑤卻未審先判指涉李貞秀的質詢、索取資料或是相關會議，會讓行政機關跟立法院議事產生國安問題，請吳停止操弄族群對立、收回不實指控。

對於李貞秀將就職立委，吳思瑤1日表達李對國安造成威脅的憂慮；吳也說，無私行政部門要有所提醒、防範，史上第一位中配立委尚未放棄中國籍這一年間，須服從中國「國家情報」相關法規，勢必要為中共效命。

對此，李貞秀辦公室表示，李貞秀是依據《中華民國憲法》及《公職人員選舉罷免法》正當法律權利及程序產生的立法委員，其背景正代表廣大新住民在台灣社會中同樣扮演重要的角色。族群背景，絕不應成為政治標靶，也不應被扭曲成「國安風險」。執政黨一方面高喊多元平等，另一方面卻用族群進行政治抹黑，此種語言暴力令人遺憾，出身從來不應成為妨礙投身公共服務的障礙，反而更能成為多元意見的群體心聲。

李貞秀辦公室說，因此李貞秀的就任，是台灣民主制度接納多元聲音的成果，多元聲音正是民主自由可貴的實踐，而不是抹黑及貼標籤的工具。

李貞秀辦公室也說，李貞秀委員或任何一位立法委員就職宣誓誓詞時，恪遵的是中華民國憲法，依據的是中華民國的法律行使職權，並沒有李貞秀與別人不同之情形；同樣的，就任立法委員後，行政機關依法行政，依據相關法律及規定受立法委員監督。

李貞秀辦公室表示，不論是李貞秀或行政機關，都是遵循中華民國的法律行事，為何是李貞秀依法就任前，吳思瑤就能未審先判指涉李貞秀的質詢、索取資料或是相關會議，會讓行政機關跟立法院議事產生國安問題？這是在對中華民國體制及法律沒自信的發言嗎？

李貞秀辦公室說，台灣是依法行政的國家，若有關國籍與國安的疑慮，都有明確的法律規範。執政黨若真關心國安，就應相信中華民國的法律制度，而非特別貼標籤在李貞秀身上煽動社會恐懼，用話術抹黑，這才是真正危害社會信任與民主根基的作為。

李貞秀辦公室表示，李貞秀會依循民眾黨堅守民主、法治、多元、共融的核心價值，立法院更是代表全民、保障民主的地方，不容許任何人以意識形態壟斷發言空間，請吳思瑤停止操弄族群對立、收回不實指控，還給國會清明，也還給人民多元、包容的民主台灣。

01/30 全台詐欺最新數據

李貞秀吳思瑤中配民眾黨立委

