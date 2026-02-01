不是瓦斯爐！北市大安惡火「情侶躲浴室雙亡」　火調真相出爐

▲電線打結釀禍！北市光復南路大樓惡火奪2命。（圖／民眾提供）

記者閔文昱／綜合報導

台北市大安區光復南路一棟12層樓高的大樓，1月31日晚間發生火警釀成2死悲劇。消防局火調人員今（2/1）重返現場勘驗，排除卡式瓦斯爐及人為縱火可能後，初步研判起火原因為室內電線打結走火，導致10樓住戶陷入火海，最終釀成一對情侶不幸喪命。

台北市消防局表示，火警發生於31日晚間8時33分，勤務中心接獲報案後，立即派遣21輛消防車、5輛救護車及67名警消人員趕赴現場。起火建物為地上12層大樓，10樓火勢猛烈，消防人員破門佈署水線灌救，並同步疏散住戶，火勢於晚間9時18分順利撲滅，未再擴大延燒。

▲北市大安區光復南路火災2死。（圖／記者邱中岳翻攝）

情侶躲進浴室仍難逃濃煙

警消清理火場時，在起火戶臥房內的浴室發現邱姓男子與許姓女子倒臥其中，兩人均已無呼吸心跳，疑因吸入大量濃煙而昏迷。救護人員立即將2人分別送往台北醫學大學附設醫院及國泰醫院搶救，但經醫師全力搶救後，仍宣告不治。

警方調查，55歲的許姓女子為屋主，離婚多年，平時與兒子同住，女兒已出嫁。許女的兒子從事超商工作，案發當天休假外出訪友，意外逃過死劫，但返家後得知母親噩耗，情緒大受打擊，至今仍無法清楚對外說明。邱姓男子則為許女男友，從事養蜂工作，平時與家人同住，家屬表示僅知兩人感情不錯，詳細情況仍待警方釐清。

▲北市大安區火警外牆竄火。（圖／記者邱中岳翻攝）

火調重返現場 卡式爐無關、排除縱火

消防局指出，火警當晚共疏散大樓住戶58人，起火戶家具及裝潢幾乎全毀，燃燒面積約50平方公尺。火調人員1日再次進入現場鑑識，起初因地板積水影響，起火點難以判定，待積水排除後，發現多條電線燒焦、融化，初步研判為電線打結導致走火，與現場曾發現的卡式瓦斯爐無關，也未發現人為縱火跡象。

至於邱男與許女的確切死因，仍待檢方相驗進一步釐清。消防單位也呼籲，民眾應定期檢查居家電線及用電設備，避免電線老舊、過度彎折或超載使用，以降低火災風險。