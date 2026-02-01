新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

▲被害女子當時正在熟睡，突然驚醒轉頭，赫然發現一名陌生男子躺在床邊。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者曾羿翔／綜合報導

新北市淡水區李姓男子，去年先後闖入民宅與女子宿舍，對屋內女性伸出狼爪，甚至持空氣槍脅迫猥褻並動手施暴。士林地方法院審理後，近日認定李男僅為滿足私慾，犯下攜帶凶器侵入住宅強制猥褻等罪，判處有期徒刑4年，可上訴。

熟睡中驚醒 床邊竟躺陌生男

根據判決書，2025年8月20日凌晨，李男見淡水區一處民宅大門未鎖，擅自闖入後進入屋內房間。被害人當時正在熟睡，突然驚醒轉頭，赫然發現一名陌生男子躺在床邊，撐著頭看著她並開口詢問「怎麼是妳？」李男當下已褪下褲子裸露下體，手中還拿著疑似電子煙的物品，詢問被害人要不要「來一口」。

判決指出，被害人當場拒絕並試圖防衛時，李男趁其來不及反應之際，伸手觸摸其臀部，嚇得被害人崩潰求救。李男事後僅坦承侵入住宅，否認性騷擾與猥褻行為，辯稱是「誤闖房間」。



再犯持空氣槍闖宿舍 逼女子性行為

案件審理期間，李男又在同年10月1日凌晨，潛入淡水區一間女子員工宿舍，見大門未上鎖，竟持空氣槍闖入房間，當場脫下褲子，脅迫女子替他手淫。女子拒絕後，李男隨即掐住其頸部，將人壓在牆上摸胸，女子試圖以手機對外求救，又遭李男持空氣槍毆打頭部，造成前額撕裂傷送醫。

女子趁隙逃出房間向舍監求助，警方獲報後循線逮捕李男，並查扣空氣槍。李男到案後仍辯稱只是「躲人誤入宿舍」，還反指遭女子攻擊才出手反擊。



法院斥滿足私慾 危害住居安全

士林地院審酌被害人證詞、監視器畫面及DNA鑑定結果，認定李男行為手段惡劣，僅為滿足一己私慾，對被害人施以性騷擾、猥褻及暴力行為，且持凶器侵入住宅，嚴重危害住居安全與社會治安。法院並指出，李男犯後態度不佳，否認關鍵犯行，亦未與被害人和解，難認有悔意。

法官最終依攜帶凶器侵入住宅強制猥褻罪等，判處李男有期徒刑4年，並宣告犯案所用空氣槍沒收，全案仍可上訴。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。