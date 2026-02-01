　
    • 　
>
政治

北市府掀抖音舊帳！林楚茵：8年前就棄用　勸蔣萬安跟我一樣回頭是岸

▲▼民進黨立委林楚茵。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

台北市長蔣萬安2026台北燈節安排「泡泡瑪特」進駐，民進黨立委林楚茵今（1日）對此表示，泡泡瑪特創辦人是中共政協委員，肩負中共「文化輸出統戰」任務。台北市政府副發言人葉向媛回擊，外界都還清楚記得林楚茵喜歡看愛奇藝、上傳抖音，不要口中反中，瀏覽紀錄卻很誠實，奉勸林楚茵不要雙標、心虛。林楚茵對此反擊，自己8年前就知道抖音是統戰工具，已放棄使用，「奉勸蔣萬安跟我一樣回頭是岸」，避免變成統戰工具。

2026台北燈節將於本月25日起登場，北市府今年將採雙展區模式，分別設置於西門町燈區及花博燈區，並安排中國潮玩品牌泡泡瑪特作為展區IP進駐。

林楚茵今日指出，泡泡瑪特創辦人是「中共政協委員」，肩負中共「文化輸出統戰」任務，連玩具都被爆甲醛超標有健康風險。台灣這麼多優秀的在地創作者、在地IP，一定要選中國品牌才能辦燈節？她認為，國民黨幫蔣萬安護航就護航，不敢正面回應，又要扯民進黨到底是多心虛？民進黨遇到問題立刻澄清、立刻改善；國民黨遇到問題是造謠抹黑、死不認錯，誰才是真雙標一目了然。

台北市政府副發言人葉向媛則回應，觀傳局已經清楚說明，台北燈節首創「雙IP、雙展區」，花博園區跟變形金剛合作，西門展區則跟泡泡瑪特合作，且燈組全由台灣團隊設計與製作，是真正接軌國際IP、行銷臺北。且外界都還清楚記得林楚茵喜歡看愛奇藝、上傳抖音，不要口中反中，瀏覽紀錄卻很誠實。

對此，林楚茵傍晚反擊，台北市政府面對泡泡瑪特爭議，竟然拿她8年前使用抖音來做救援。「那我就來告訴蔣萬安，8年前我就知道抖音是有毒的統戰工具，已經放棄使用。奉勸蔣萬安跟我一樣回頭是岸，停止使用中共的有毒物質，避免變成統戰的工具」。

 
01/30 全台詐欺最新數據

447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

泡泡瑪特抖音林楚茵蔣萬安台北燈節統戰

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

