竹縣平均薪資5.7萬超車北市　陳見賢揮毫「宜居竹縣」

▲新竹縣副縣長陳見賢等人1日揮毫寫下「馬到幸福，宜居竹縣」。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者蘇靖宸／台北報導

馬年將至，新竹縣政府結合新竹縣總工會今（1日）在工商大樓舉辦「115年開春慶好年揮毫贈春聯活動暨114年職訓成果展」。副縣長陳見賢、縣府勞工處長湯紹堂、新竹縣總工會理事長陳福俊、新竹縣翠竹書畫學會榮譽理事長暨知名書法家賴煥琳校長、彭祥瑀理事長等人，與多位書法名家共同開筆，揮毫寫下「馬到幸福，宜居竹縣」，為馬年新春祈福，並現場贈送春聯與民眾分享馬年喜氣，同時展出多項勞工職訓成果，展現勞工培力的豐碩成果。



陳見賢表示，在縣府與各界攜手努力下，新竹縣勞動環境與勞工權益持續提升，縣內失業率長期名列全國前段班，114年勞工平均薪資達5.7萬元、全國第二高，超越臺北市，展現竹縣勞工的高度競爭力。



陳見賢說，新竹縣總工會長期扮演縣府與勞工之間的重要橋梁，透過多元學習與職能培力，讓勞工朋友不僅有工作，更能安心生活、持續成長；他也感謝新竹縣30萬名勞工朋友的辛勤付出，對社會做出巨大的貢獻，讓經濟能夠持續的發展。縣府將持續打造產業蓬勃、勞資和諧、幸福宜居的「幸福竹縣」，讓勞工朋友在馬年更有感。





陳見賢強調，勞工處與新竹縣總工會長期合作推動「提升勞工自主學習計畫」，補助勞工團體辦理勞工教育及活動，系統性協助各產業及職業工會辦理法規教育與職能提升課程，強化勞工專業能力與職場競爭力。



活動現場展示114年度多項職訓成果，充分展現勞工朋友透過持續學習所累積的實力，成果相當亮眼。未來攜手總工會持續推出多元課程打造更具競爭力與幸福感的學習環境，歡迎竹縣勞工朋友踴躍報名參加。