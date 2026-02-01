　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

整合主戰與守備戰力！義務役投入聯勇操演　綠委籲藍白速審國防預算

▲▼民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委王定宇今（1日）表示，今年起國軍1年期的義務役男，將會組成步兵營，並配合志願役軍人為主的聯兵旅，進行三軍實彈聯勇測驗，藉由守備戰力與主戰戰力的整合強化國軍戰力，不管是參加聯勇操演，甚至漢光演習，都可以成為合格且訓練有素的作戰兵員。不過他也呼籲，立院應盡快將年度國防預算、國防特別預算的特別條例交付審查。

立法院第11屆第5會期即將到來，根據行政院最新施政報告，規劃自115年起將1年期義務役編成步兵營，配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考，置重點於陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍（兵）種作戰，強化聯合拘束打擊能力。

民進黨立委王定宇今（1日）表示，這是重要里程碑，面對中國對台威脅日益加劇，台灣提升自我防衛能力以及與外部重要盟友間的安全網絡，是構成和平的兩關鍵因素。前總統蔡英文把義務役男役期恢復為1年期，新兵訓練8週後，再分發至各專長部隊進行專精訓練。

王定宇指出，義務役男以守備為主，通常是以作戰區所駐區域編成守備部隊。在實戰化訓練，無論是刺針飛彈、反坦克飛彈、步槍等各種裝備實際操練，都有別於舊式訓練，採取美式的新訓練，藉由高度的實彈化，射擊量增加，以及各裝備的真實使用，都讓役男的戰力更加精實，戰力更加提升。

王定宇說，經過這1、2年的訓練跟整合，今日起國軍1年役期的義務役男，將會組成步兵營並配合志願役軍人為主的聯兵旅，進行國軍的三軍聯測，也就是俗稱的「聯勇操演」，這是守備戰力與主戰戰力非常重要的整合，找出問題並進行修整，不管是新式裝備，或是與友盟聯合操演，都會逐步推進。

王定宇表示，未來役男退伍後，也有別於過去4個月訓練的役男，1年期役男經過完整訓練，不管是參加聯勇，甚至漢光，可以成為一個合格且訓練有素的作戰兵員。對於未來的後備動員、後備戰力的縱深規劃，不僅有200萬左右的後備兵力，更重要的是經過妥善訓練、熟悉新式裝備、新式戰術，以及與志願役組成的主戰部隊有合作經驗、合作默契，這對台灣的防衛戰力的提升是一個里程碑，也是一個非常重要的提升。

「當然更重要的，國防預算的資源必須到位」，王定宇呼籲，不管是年度國防預算，還是國防特別預算的特別條例，立法院應盡速交付審查，實質討論國防需要。若在野認為不必要的項目，也可以透過審查過程，要刪、減、凍大家都可以討論，但如果將國防預算阻擋在立院門外，將對國防造成不可逆的傷害。國家安全沒有黨派之分，希望藍白能對台灣人民安全要負起責任，讓國軍得到充分而必要的支援。

01/30 全台詐欺最新數據

447 1 9269 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

13歲妹確診胃癌晚期！「腹腔全是腫瘤」　元凶竟是陸爸害的
修杰楷閃兵後首發文！
日月潭、阿里山玩5天4夜「每人團費5萬元」！行程曝光　網喊合
太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間
月薪42K！「年終一發」她臉綠了　過來人吐實話：已經不錯了
中選會正式公告！　李貞秀、洪毓祥等6人遞補當選民眾黨不分區立

相關新聞

中國駐澳戰狼嗆「不喜歡統一可離台」　王定宇5字酸爆

中國駐澳戰狼嗆「不喜歡統一可離台」　王定宇5字酸爆

中國駐澳洲大使肖千日前撂話稱，拒絕成為中國公民的台灣民眾「離開這座島嶼」。對此，民進黨立委王定宇今（1日）大酸，肖千所言所行符合其名，「肖人練痟話」，對國際來講，就是鬧笑話而已；而對台灣人來說，反而是一個提醒，讓這樣的國家統治，台灣人要馬被消失，要不然就是被趕走，呼籲大家努力保護自由民主的台灣，免得國民、後代子孫淪為肖千這副德性。

基隆春節前夕敬軍送暖　邱佩琳致謝國軍守護家園

基隆春節前夕敬軍送暖　邱佩琳致謝國軍守護家園

林建南北區成立初選總部陳亭妃、王定宇齊站台

林建南北區成立初選總部陳亭妃、王定宇齊站台

盼不分立場皆祝福海鯤號成功　蔡其昌：它是我們國家第一艘國造潛艦

盼不分立場皆祝福海鯤號成功　蔡其昌：它是我們國家第一艘國造潛艦

賴清德演說談台美關稅、對美軍購　「美國總統川普」驚現台下聆聽

賴清德演說談台美關稅、對美軍購　「美國總統川普」驚現台下聆聽

王定宇步兵營國軍聯勇漢光演習國防預算

