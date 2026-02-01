　
    • 　
>
地方 地方焦點

西門市場南區美食廣場瘋購嘉年華登場　黃偉哲發紅包炒熱人氣

▲台南市西門市場南區美食廣場試營運搭配瘋購嘉年華活動，人潮湧現，年節氣氛濃厚。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆新年腳步近了，年貨採買與走春人潮也跟著湧現。台南市政府在西門市場南區美食廣場推出試營運，並自1月31日至2月3日舉辦「美食廣場瘋購嘉年華」，結合特色美食、優惠促銷與抽獎活動，成功炒熱年節市場人氣，為傳統市場注入新亮點。

市長黃偉哲1日下午4時親自到場，發送100份50元紅包抵用券與民眾同歡，由於反應熱烈，現場人潮絡繹不絕，黃偉哲當場加碼再送100份，現場氣氛瞬間升溫，歡笑聲不斷。

黃偉哲表示，再過不久就是農曆新年，誠摯邀請市民走進西門市場，感受濃厚的年味與人情味。市府持續透過市場活化與節慶活動，提升傳統市場的競爭力與吸引力，讓市民在熟悉的市場空間中，也能享受安心消費、幸福生活的城市日常。

經濟發展局指出，西門市場於去年8月重新開幕，導入樂活與綠色理念進行空間優化，不僅改善購物環境，也成功帶動周邊「淺草青春新天地」，榮獲經濟部114年度五星市集肯定。本次活動同步結合市場廣場的天空創意節裝置藝術與溫度特色市集，展現西門市場融合歷史風貌與創新活力的嶄新樣貌。

市場處表示，「美食廣場瘋購嘉年華」透過限量抵用券與促銷活動，預期可創造百萬元以上的消費效益，將人潮實際轉化為買氣，讓攤商與市民一同感受迎新春的熱鬧氛圍。

此外，台南市共有64處傳統市場與夜市、超過1500個攤位加入「2025台南購物節」，只要消費滿50元即可獲得抽獎序號，透過官方LINE登錄發票，就有機會抽中大獎，活動一路延續至3月1日，邀請民眾逛市場、拚好康、過好年。
今日活動立委林俊憲辦公室代表及多位市議員服務處代表也到場響應，與民眾一同感受市場迎春的熱鬧氣氛。

迎新納福過好年　基隆「馬來迎吉」春聯亮相

為迎接2026丙午馬年，基隆市政府正式發表年度春聯「馬來迎吉」及馬年限定一元紅包。此次由市府綜合發展處精心設計，融合傳統年節意象與創新巧思，打造兼具祝福寓意與生活感的新年開運小物，展現馬年奔騰向前的活力與無限希望，並祈願全體市民朋友在嶄新的一年中財運亨通、萬事大吉。

台南勞工局溫馨辦尾牙局長王鑫基送紅包祝福下一代

台灣祭福岡主打台南味！黃偉哲赴日行銷

第1次拜年！女友「討全家紅包」恐噴3萬全傻

有4個小孩！他紅包「只想給其中2人」曝原因

