葳格尾牙變身運動嘉年華　師生家屬齊聚校園同樂

▲校際大隊接力由各校區校長擔任第一棒，與教職員共同接力奔馳，在歡笑與加油聲中展現合作默契。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市葳格國際學校於今（1）日在校園內舉辦「燃動未來 葳格金牌日」尾牙運動會，打破過往以宴席為主的尾牙形式，改以運動競賽結合市集活動進行，吸引上千名教職員攜家帶眷參與。操場上加油聲此起彼落，草地間帳棚林立，校園一早便湧現人潮，呈現出有別於以往的年終聚會風貌。

活動由中信兄弟啦啦隊Passion Sisters帶來熱舞揭開序幕，韓籍成員JJUBI（朴善珠）、金渡兒，以及前TPE48成員冼迪琦（小迪）、世界選美皇后曼容輪番登場，帶動現場氣氛。表演結束後，不少教職員與家屬把握機會合影留念，操場周邊一度排起長龍，氣氛宛如小型粉絲活動現場。

隨著聖火點燃，運動會正式展開。校方安排大隊接力、拔河及多項趣味競賽，也規劃親子闖關活動，讓教職員子女一同參與。平日站在講臺上的教師們換上運動服，在賽場上全力衝刺，不少人滿頭大汗仍不願放慢腳步。董事會成員及各校區校長也下場參賽，與同仁並肩完成比賽，現場掌聲與歡呼聲不斷。

▲中信兄弟啦啦隊成員 JJUBI（朴善珠）、金渡兒、小迪＆曼容熱舞開場炒熱氣氛，為活動增添一大亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

執行董事吳菀庭表示，學校希望透過活動傳達重視身心健康與團隊合作的理念，讓老師們以行動示範運動精神與互助態度，成為學生學習的榜樣。她指出，這樣的活動不僅是年終聚會，也是一種教育延伸，讓師生與家庭共同感受努力與堅持的價值。

場邊同步設置美食市集，吸引不少家庭排隊選購餐點。市集集結火鍋、燒肉、烘焙與飲品等多元品牌，帳棚前人潮絡繹不絕，部分攤位在中午前便出現排隊等候情形。校方指出，市集得以順利促成，來自家長團體與社群的協助與支持，展現親師之間長期累積的互信關係。

▲總校長兼國際校區-校長 李海碩榮獲 MVE 年度最佳員工獎，表彰其一年來深耕教育的努力與卓越成果。（圖／記者游瓊華翻攝）