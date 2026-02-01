物調券加倍效益發酵　台中市場夜市湧現排隊人潮

▲兌換點前排起長龍，顯示物調券對消費的吸引力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府經濟發展局自2023年推出「物調券」政策，在台中傳統市場、夜市與商圈，一年兩度出現「100元換200元」兌換活動，經常吸引大批民眾排隊等候。此番透過政府加碼機制，有助攤商穩定客源、提升營收，相關作法推動後，逐步形成「台中拚經濟模式」，並吸引多個縣市前來交流借鏡。

民眾期待以小額現金換取加倍消費力，亦帶動買氣回流基層商家，也成為近年地方經濟振興的代表性場景。經發局長張峯源表示，市府考量疫後微型商家復甦需求，設計物調券核心概念為「小錢變大錢」，讓民眾只需攜帶現金即可參與，降低門檻，兼顧不同年齡層與使用習慣。活動推動過程中，也獲攤商配合，部分場次更由民代到場協助發放，蒐集第一線意見，作為後續優化依據。

▲小額加值刺激消費 物調券展現政策效益。（圖／記者游瓊華翻攝）

經發局指出，物調券具備「面額小、使用彈性高、時效明確」等特性，有效帶動短期消費動能。部分場次尚未開放兌換，現場已排起長龍，顯示民眾參與意願高。現金兌換設計，也讓長者族群及不熟悉行動支付的消費者能安心使用，同時降低詐騙風險，部分外籍旅客亦加入兌換行列，體驗在地夜市文化。

統計顯示，物調券適用場域已由初期約70處，擴增至超過100處市場、夜市及商圈，每波活動多在短時間內全數兌換完畢，回收使用率達99%以上。部分攤商配合加碼優惠，帶動連帶消費，形成「政府加值、商家回饋、民眾受惠」的正向循環，使資金快速回流基層經濟。

相關經驗也逐步擴散至其他縣市，包括新竹市、彰化市、雲林縣、花蓮縣、台東縣、宜蘭市及新北市等地，依地方特色推出加倍券或商圈抵用措施；台北市、高雄市、台南市及澎湖馬公市公所等單位，也曾前來交流觀摩。市府表示，樂於分享政策成果，促進跨縣市經驗交流。

經發局指出，為延續消費動能，已著手規劃新年度物調券發放作業，首波活動預計於4月底至5月初登場。未來將持續檢討兌換流程與場域配置，提升便利性與公平性，讓更多市民與在地商家共享經濟振興成果。

▲台中物調券運作成熟 成各縣市交流焦點。（圖／記者游瓊華翻攝）