　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東5歲童街頭無助徘徊　警半小時找到家屬...他飛撲父親懷中

▲屏東警分局員警助5歲童找到家人。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局員警助5歲童找到家人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市日前有熱心民眾發現一名約5歲男童獨自在建國路與自立南路口徘徊，未見家長陪同，憂心其安全隨即報警。屏東警分局員警獲報後迅速到場，先行安撫男童情緒，並透過系統查詢、訪查及調閱監視器積極尋人，短短半小時內成功聯繫家屬，讓父子平安重逢，溫馨畫面令人動容。

日前屏東市有名熱心民眾發現，一名約5歲男童獨自在屏東市建國路與自立南路口徘徊，且神情無助，身旁未見家長陪同，擔心其人身安全，立即報警請求協助。

屏東警察分局建國派出所副所長張峰翊及警員廖楚紅獲報後迅速到場，發現男童衣著整齊，但神情略顯不安，員警先將男童帶返所安撫情緒，並耐心詢問其姓名、住處及家人聯絡方式；由於男童年紀尚小，無法清楚說明身分，警方隨即透過警政系統查詢及多方比對，並在附近展開訪查。同時調閱周邊監視器畫面，鍥而不捨的查找下，於半小時內迅速聯繫上男童的父親。

父子重逢時，男童撲進父親懷中，場面溫馨。鄭姓男子（約30歲）表示，男童在附近公園玩耍時，未注意到父親呼喊他回家，鄭男發現兒子不見後也正焦急尋找，所幸警方即時協助，讓孩童平安返家。

分局長陳勇誌提醒，出門在外家長應避免讓孩童單獨一人，須多加照顧並留意去向，以避免意外發生，民眾若發現孩童或弱勢族群獨自在外時，請即時協助通報警察機關，共同守護社會安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
13歲妹確診胃癌晚期！「腹腔全是腫瘤」　元凶竟是陸爸害的
修杰楷閃兵後首發文！
日月潭、阿里山玩5天4夜「每人團費5萬元」！行程曝光　網喊合
太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間
月薪42K！「年終一發」她臉綠了　過來人吐實話：已經不錯了
中選會正式公告！　李貞秀、洪毓祥等6人遞補當選民眾黨不分區立

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北外送員突恍神　公車站前猛撞公車尾慘摔！撞斷腿哀號

屏東5歲童街頭無助徘徊　警半小時找到家屬...他飛撲父親懷中

台中賓士疑閃車撞斷號誌桿！婦人買臭豆腐也挨撞　頭部濺血送醫

開5小時車南下找30年前「老戰友」　內埔警牽線助圓夢

台中狠母涉餵藥毒死2幼子！收押看守所情緒趨穩　2/5解剖複驗

台南凌晨意外！騎士人車跌入2公尺深排水溝　消防救援送醫仍不治

高雄阿公順手抱走路邊盆栽！　失主焦急報案求協尋：那是骨灰盆

高中生騎滑板車突「定格」路中央　保時捷急閃驚險擦邊

高雄男大生勇救老夫妻！壓制惡騎士臉受傷留疤　警將公開表揚

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員　停職送考核會

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

新北外送員突恍神　公車站前猛撞公車尾慘摔！撞斷腿哀號

屏東5歲童街頭無助徘徊　警半小時找到家屬...他飛撲父親懷中

台中賓士疑閃車撞斷號誌桿！婦人買臭豆腐也挨撞　頭部濺血送醫

開5小時車南下找30年前「老戰友」　內埔警牽線助圓夢

台中狠母涉餵藥毒死2幼子！收押看守所情緒趨穩　2/5解剖複驗

台南凌晨意外！騎士人車跌入2公尺深排水溝　消防救援送醫仍不治

高雄阿公順手抱走路邊盆栽！　失主焦急報案求協尋：那是骨灰盆

高中生騎滑板車突「定格」路中央　保時捷急閃驚險擦邊

高雄男大生勇救老夫妻！壓制惡騎士臉受傷留疤　警將公開表揚

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員　停職送考核會

71歲資深男星受訪到一半…突爆粗口「他X的」　背後藏敬業內幕！

北市府掀抖音舊帳！林楚茵：8年前就棄用　勸蔣萬安跟我一樣回頭是岸

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

新北外送員突恍神　公車站前猛撞公車尾慘摔！撞斷腿哀號

竹縣平均薪資5.7萬超車北市　陳見賢揮毫「宜居竹縣」

修杰楷閃兵後首發文！　IG曬跑步照6字洩近況

整合主戰與守備戰力！義務役投入聯勇操演　綠委籲藍白速審國防預算

「以房養老」衝新高！2025年辦1359件、核貸96億元雙破紀錄

離婚T-ara芝妍吐心聲！黃載均：我很喜歡孩子

葳格尾牙變身運動嘉年華　師生家屬齊聚校園同樂

【學霸被丟包】倒臥台64線畫面曝！　

社會熱門新聞

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士慘破相

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

快訊／北市光復南路火警　2人不治

北市光復南路火災2死！罹難男女身分曝

未禮讓行人罰6000？　法官算完撤單

11輛大型重機集體闖國道　1車1罰最高6000元

楠梓街頭暴力　青年勇制暴徒救人

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

高雄阿公抱走路邊盆栽！失主報案：那是骨灰盆

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

女鄰居求「租借人夫」已激戰多次　正宮心碎提告

女大生見網友遭性侵　1年半後「1首歌」成功定罪

快訊／國道深夜嚴重車禍　女駕駛亡、1女重傷

藥師上網搜「追回詐騙款項」　二度受害

更多熱門

相關新聞

屏東動防所爆性侵！課長辦公室內強拉女同事逞慾

屏東動防所爆性侵！課長辦公室內強拉女同事逞慾

屏東動物防疫所爆出2021年一名陳姓男課長，以有事需要幫忙為由，在所內2度強拉女同事猥褻、性侵得逞，屏東地檢署在2025年11月依強制性交罪起訴。屏東縣府回應，案發後已將陳男記大過一次，並降職、調離不同單位處分。

屏東縣服務站牽線圓夢　新住民姊妹歡聚枋山

屏東縣服務站牽線圓夢　新住民姊妹歡聚枋山

怪手滑落奪命 警重拳取締大型車違規裝載

怪手滑落奪命 警重拳取締大型車違規裝載

騎士上班途中遭怪手砸死！留下癌妻、3兒女　鼻酸背景曝光

騎士上班途中遭怪手砸死！留下癌妻、3兒女　鼻酸背景曝光

大仁科大校長周德光上任 接棒領航邁向國際應用型大學

大仁科大校長周德光上任 接棒領航邁向國際應用型大學

關鍵字：

屏東男童走失警方尋人親子團聚社會安全

讀者迴響

熱門新聞

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士慘破相

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

嘉義30年渡假村「請不到人」3月結束營業

她日本滑雪場「遭纜車拖走」吊掛空中亡

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

開箱700坪「衣鳳百貨」！謝典林：只是台北一般人的家庭

丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　酸黃國昌

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

更多

最夯影音

更多
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面