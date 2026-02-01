屏東5歲童街頭無助徘徊　警半小時找到家屬...他飛撲父親懷中

▲屏東警分局員警助5歲童找到家人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市日前有熱心民眾發現一名約5歲男童獨自在建國路與自立南路口徘徊，未見家長陪同，憂心其安全隨即報警。屏東警分局員警獲報後迅速到場，先行安撫男童情緒，並透過系統查詢、訪查及調閱監視器積極尋人，短短半小時內成功聯繫家屬，讓父子平安重逢，溫馨畫面令人動容。

日前屏東市有名熱心民眾發現，一名約5歲男童獨自在屏東市建國路與自立南路口徘徊，且神情無助，身旁未見家長陪同，擔心其人身安全，立即報警請求協助。

屏東警察分局建國派出所副所長張峰翊及警員廖楚紅獲報後迅速到場，發現男童衣著整齊，但神情略顯不安，員警先將男童帶返所安撫情緒，並耐心詢問其姓名、住處及家人聯絡方式；由於男童年紀尚小，無法清楚說明身分，警方隨即透過警政系統查詢及多方比對，並在附近展開訪查。同時調閱周邊監視器畫面，鍥而不捨的查找下，於半小時內迅速聯繫上男童的父親。

父子重逢時，男童撲進父親懷中，場面溫馨。鄭姓男子（約30歲）表示，男童在附近公園玩耍時，未注意到父親呼喊他回家，鄭男發現兒子不見後也正焦急尋找，所幸警方即時協助，讓孩童平安返家。

分局長陳勇誌提醒，出門在外家長應避免讓孩童單獨一人，須多加照顧並留意去向，以避免意外發生，民眾若發現孩童或弱勢族群獨自在外時，請即時協助通報警察機關，共同守護社會安全。