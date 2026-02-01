開5小時車南下找30年前「老戰友」　內埔警牽線助圓夢

▲內埔警協助黃姓男子找到昔日同袍。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一段跨越30多年的軍旅情誼，在內埔警方熱心協助下再度牽起。來自桃園的七旬黃姓老翁，獨自南下屏東內埔尋找昔日服役時的陳姓同袍，卻苦無聯繫管道。內埔警方發揮同理心，主動聯繫地方人士協助查找，最終成功促成雙方重逢，溫暖行動感動人心，也展現警民一家、為民服務的真誠精神。

內埔警分局龍泉所警員徐郁婷，日前中午12點多值班時，遇一位年長男性走進派出所求助，請求警察幫忙找尋30多年前的軍旅同袍。

員警查詢後得知，這位年逾七旬，家住桃園市蘆竹區的黃姓男子表示，他獨自駕車南下，開了5個多小時車，來到屏東縣內埔鄉龍泉地區，想要找尋30多年前，當兵時所結識之陳姓同袍，並解釋在30多年前服役時，這位陳姓同袍非常照顧外地人的他，他心中始終牽掛著這段情誼，期盼能再敘舊情。

但他只知道對方姓名，並無聯繫方式。徐員聞訊後，隨即連繫多位村長幫忙查找，經多方輾轉打探後，龍泉村田榮洲村長剛好認識這位名陳先生，徐員隨即協助雙方取得聯絡方式，了卻老翁多年心願。

內埔警分局分局長江世宏表示，非常肯定員警具有同理心與服務熱忱。民眾遇有緊急困難需要幫助，請撥打110或直接向鄰近的派出所求助，員警會提供適當的協助。