政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中選會正式公告！　李貞秀、洪毓祥等6人遞補當選民眾黨不分區立委

▲▼中央選舉委員會，中選會，中選會示意圖。（圖／記者陳家祥攝）

▲中選會。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹詠淇／台北報導

中選會今（1日）公告「全國不分區及僑居國外國民選出之第11屆立法委員遞補當選人名單」，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人遞補當選民眾黨立委。

民眾黨不分區立委因黨內「2年條款」規定，共有6名委員將在2月1日進行交接，後續遞補者分別為資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配李貞秀。

中選會今（1日）依公職人員選舉罷免第73條規定，公告「全國不分區及僑居國外國民選出之第11屆立法委員遞補當選人名單」，包括洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀共6人遞補當選民眾黨立法委員，遞補當選立法委員，其任期至第11屆立法委員任期屆滿日為止。

另，針對中選會委員人數不足，無法召開委員會議，如何發布公告？中選會表示，將於今後召開委員會議追認本項遞補案，中選會是依法依例辦理遞補公告等相關事宜。

至公職候選人當選後應另依國籍法等法律規定辦理事項，中選會指出，因非屬選務權管暨執掌事項，則不予以評論或回應。

▼中選會公告「全國不分區及僑居國外國民選出之第11屆立法委員遞補當選人名單」。（圖／翻攝自中選會網站）

▲▼中選會2月1日公告「全國不分區及僑居國外國民選出之第11屆立法委員遞補當選人名單」，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人遞補當選民眾黨立委。（圖／翻攝自中選會網站）

01/30 全台詐欺最新數據

中選會正式公告！　李貞秀、洪毓祥等6人遞補當選民眾黨不分區立委

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

民眾黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲等昨到南門市場替2026民眾黨台北市議員參選人吳怡萱、許甫、尋求連任的張志豪拉票，期間一名自稱柯「學妹」的女子逕自走到媒體前向柯陳情，引發現場騷動，有媒體引述網友留言，指黃當時對外使了一個眼神，質疑黃卸任立委第一天衝康柯。對此，黃國昌今（1日）受訪表示，其實不是嚇到 ，人家要出來陳情，他當然是讓空間，當政治人物遇到人家陳情，難道要站到前面把人推開或擋住嗎？

