地方 地方焦點

千盞明燈照亮新年　屏東聯合迎春祈福法會感動登場

▲屏東縣政府與縣內各宗教團體共同發起「2026以愛為名迎春祈福」宗教團體聯合祈福活動。（圖／屏東縣佛教會提供）

▲屏東縣政府與縣內各宗教團體共同發起「2026以愛為名迎春祈福」活動。（圖／屏東縣佛教會提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府攜手縣內宗教團體舉辦「2026以愛為名迎春祈福」聯合祈福活動，今（1）日由屏東縣佛教會在潮州鎮全球佛教聯合會館隆重登場。諸山長老、法師與各界貴賓齊聚，梵音法鼓中恭誦《八吉祥經》，千盞明燈次第點亮，匯聚善念與祝福，為新年揭開光明祥和的序幕。

▲屏東縣政府與縣內各宗教團體共同發起「2026以愛為名迎春祈福」宗教團體聯合祈福活動。（圖／屏東縣佛教會提供）

▲屏東縣政府與縣內各宗教團體共同發起「2026以愛為名迎春祈福」宗教團體聯合祈福活動。（圖／屏東縣佛教會提供）

法會中，諸山長老與法師帶領大眾虔誠恭誦《八吉祥經》，誦經聲回盪於宏偉殿堂，與會貴賓及信眾雙手合十、專注祈禱。會場內燈火通明，一盞盞祈福燈依序點亮，象徵光明、希望與祝福，場面隆重而感人。

屏東縣長周春米率領縣府各局處首長親臨會場，並在屏東縣佛教會理事長釋見引法師帶領下，齊誦祝禱詞、進行迎春祈福點燈儀式，祈願城市安居樂業、社會祥和穩定，也為台灣與世界送上和平祝福。

釋見引法師表示，屏東縣政府舉辦迎春祈福法會已行之多年，佛教會12年來從未缺席，期盼透過宗教力量凝聚社會善念，為縣民祈求平安健康、國泰民安。佛教會未來也將持續推動慈善公益，深化社會關懷，只要社會有需要，佛教團體必定不缺席。

釋見引法師進一步指出，今年祈福活動以「善念為根、慈悲以行」為核心精神，期盼將佛法化為實際行動，讓關懷與溫暖深入社會各角落，並祝福新的一年「馬上光明」，人人心安、社會祥和。

周春米致詞時表示，再次深刻感受到宗教安定人心的力量，也肯定全球佛教聯合會館的宏偉氣勢，未來若能進一步完善規劃，將有助提升潮州及屏東的觀光發展潛力。她並代表縣府祈願新年風調雨順、縣境平安、百業興旺，持續推動地方建設、全齡照顧與產業發展，共創安居樂業的幸福屏東。

縣長指出，屏東聯合祈福法會已邁入第12年，每年吸引約5,000名跨宗教人士共同參與，充分展現宗教凝聚善念、撫慰人心的重要力量。整場法會在莊嚴、祥和與溫暖的氛圍中圓滿完成，也為新的一年揭開平安順遂的序幕。

屏東祈福迎春法會佛教活動宗教團體新年祝福

