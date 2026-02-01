　
大陸 大陸焦點 特派現場

英國首相遊上海　好萊塢「脫褲子放屁」女星驚喜現身！

▲羅莎蒙派克分享「脫褲子放屁」的笑話。

記者蔡紹堅／綜合報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）日前訪問上海，在出席文化交流的活動時，陪同他一起出席的英國女演員羅莎蒙派克（Rosamund Pike）吸引了眾人的關注。羅莎蒙派克熱愛中國文化，學習過中文，還取了中文名「裴淳華」，並因在節目上教觀眾說「脫褲子放屁」的中文，被許多中國粉絲戲稱為「說放屁笑話的女人」（The girl who tells fart jokes）。

▼施凱爾、羅莎蒙派克出席了上海一場文化交流活動。（圖／路透社）

▲▼英國首相施凱爾（Keir Starmer）訪問上海　好萊塢女星羅莎蒙派克（Rosamund Pike）陪同。（圖／路透社）

羅莎蒙派克2015年在上海宣傳電影《控制》時，宣布正式啟用「裴淳華」這一中文名。

羅莎蒙派克表示，這個名字是她的伴侶尤儒筆（Robie Uniacke）為她取的，「華」寓意華麗而高貴，發生類似「花」，正如她的英文名Rosamund寓意為「玫瑰的世界」，都是花。

羅莎蒙派克提到，有時候她在倫敦街頭散步，有人喊「裴淳華」，她就會轉過身去。

▲▼英國首相施凱爾（Keir Starmer）訪問上海　好萊塢女星羅莎蒙派克（Rosamund Pike）陪同。（圖／路透社）

羅莎蒙派克說，中國人喜歡這個名字，喜歡這個名字背後的寓意，理解她想通過這個名字表達的東西，「我也感到很自豪。」

羅莎蒙派克曾分享，她因為在節目中教觀眾說「脫褲子放屁」的中文，受到很多中國粉絲的關注；但好笑的是，竟然有人因此戲稱她為「說放屁笑話的女人」，甚至還有粉絲送她會說「脫褲子放屁」的泰迪熊玩偶。

▲▼英國首相施凱爾（Keir Starmer）訪問上海　好萊塢女星羅莎蒙派克（Rosamund Pike）陪同。（圖／路透社）

