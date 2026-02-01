驚見7萬人逃難潮！巴基斯坦清真寺示警撤離　國防部長發聲

▲巴基斯坦近期出現逃難潮。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦西北部提拉山谷（Tirah Valley）近期爆發大規模撤離潮，由於擔憂當局即將對巴基斯坦塔利班組織（TTP）展開軍事行動，超過7萬人已經逃離當地。當地居民稱，儘管下著大雪、天氣嚴寒，但為了躲避可能發生的軍事衝突，仍選擇撤離至附近城鎮。不過國防部長已經否認有進攻計畫。

清真寺示警 要求民眾撤離

路透、美聯社等報導，提拉山谷長期被視為巴基斯坦塔利班組織的根據地，該組織曾多次襲擊巴基斯坦安全部隊。巴基斯坦政府既未宣布進行撤離，也沒有透露任何軍事行動計畫，國防部長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）否認有進攻計畫，稱這次人員流動是受到嚴寒天氣影響的例行季節性遷徙，但地方官員證實已有許多家庭在排隊登記尋求援助。

熟悉內情的軍方消息人士透露，撤離行動是經過數月諮詢部落長老、地方官員與安全單位後的決定，目的是讓平民暫時離開，降低傷害風險。

當地商人古爾·阿夫里迪（Gul Afridi）透露，「清真寺宣布要所有人離開，大家就都走了，我們也跟著走」，一家人花費近一周的時間，穿越積雪覆蓋的道路，撤至提拉山谷以東71公里處的巴拉鎮，「這裡我沒有家，生意也無法做，不知道接下來會怎麼樣」。

男子拉希姆（Abdur Rahim）直言，「沒有人是因為冷才走的，這裡下雪很多年了，我們已經在那裡住了一輩子，大家離開是因為（撤離）通知」。另一位流離失所者阿齊姆（Abdul Azeem）更稱，許多家庭因大雪受困，甚至有孩童在途中喪命，撤離的路上要面臨的困難重重。

根據阿拉姆（Talha Rafiq Alam）的說法，提拉山谷總人口大約15萬人，現階段約有1萬個家庭、約7萬人登記為流離失所者。登記截止日期已從1月23日延長至2月5日，官方保證一旦安全狀況改善，居民即可返回家園。

去年9月，巴基斯坦塔利班在提拉山谷的據點爆炸，據信該處被當作製造炸彈的設施地點，造成至少24人死亡。