生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日月潭、阿里山玩5天4夜「每人團費5萬元」！行程曝光　網喊合理

▲▼阿里山日出美景。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

▲阿里山日出美景。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

記者施怡妏／綜合報導

國旅長期被詬病，許多人寧願多花錢出國，也不在國內玩。就有網友指出，最近看到有個五天四夜的國內行程，地點是九份、日月潭、阿里山國家森林遊樂區等，一人報價高達5萬多元，讓他忍不住直呼「太扯了」，這價格根本是富豪等級。不過行程曝光，網友卻認為價格貴蠻合理的，「這是包車旅遊，當然貴啊。」

有網友在Dcard發文，行程為5天4夜，包含九份、日月潭、阿里山森林遊樂區、森林小火車等景點，並提供飯店住宿與部分餐食。自台北出發，首日安排前往九份老街並入住九份地區民宿；後續行程一路南下，包含新竹城隍廟或特色咖啡廳、台灣日月潭文武廟與湖畔景點，以及日月潭自行車步道體驗。

▲▼ 嘉義縣阿里山榮登紐約時報2025必訪景點 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣阿里山榮登紐約時報2025必訪景點。（圖／嘉義縣政府提供）

國旅一人要價5萬

行程後段重頭戲則放在阿里山，第四天一早前往阿里山國家森林遊樂區，並搭乘阿里山森林小火車，體驗高山鐵道與林間景觀，夜宿阿里山或周邊飯店。最後一天再前往阿里山森林鐵路車庫園區、檜木聚落等景點後返程。

價格則依成團人數不同而有落差，6人成團每人約5萬680元，若僅1人報名，費用甚至飆破17萬元，若是雙人旅遊，每人則是8萬9660元。

原PO看了行程後驚呼，「這啥什麼盤子富豪等級的國旅？只能看看，根本玩不起」，同樣的價位，都可以飛去泰國兩趟了，「出國還比較便宜！」

貼文一出，網友點出，行程是包車行動，價格貴很合理，「雖然國旅不便宜，但是大哥這是包車旅遊當然貴啊，你不能拿30人團的價格跟這種包車遊比，包車遊單價高是正常的，畢竟少人均攤費用」、「在我看來應該是貴住宿跟包團的關係 ，想要便宜好玩就去跟別人併團，但要承受有人難搞遲到就是了」、「這是包車欸，你自己安排當然不會那麼貴啊」。

01/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

侵擾阿里山11處工寮　台灣黑熊野放

侵擾阿里山11處工寮　台灣黑熊野放

嘉義縣阿里山地區自113年12月31日起，陸續發生臺灣黑熊侵擾工寮事件，累計影響里佳、達邦、樂野等地共11處工寮，引發部落居民對人身與財產安全的疑慮。林業及自然保育署嘉義分署即刻啟動應變機制，並於今（30）日清晨成功捕獲該隻滋擾黑熊，經檢查後已順利完成野放，人熊衝突暫告一段落。

嘉義春節疏運措施　交通管制與優惠一次看

嘉義春節疏運措施　交通管制與優惠一次看

「國旅2.2億旅次」遭疑灌水　藍委批：來立院開會、吃便當也算

「國旅2.2億旅次」遭疑灌水　藍委批：來立院開會、吃便當也算

總預算卡關衝擊鐵道工程　影響桃園地下化、花東雙軌電氣化

總預算卡關衝擊鐵道工程　影響桃園地下化、花東雙軌電氣化

總預算仍卡關　觀光署：國旅補助恐延到9月上路

總預算仍卡關　觀光署：國旅補助恐延到9月上路

