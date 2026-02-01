被爆怕美國空襲「躲地下碉堡」！　伊朗領袖哈米尼公開露面

▲哈米尼在伊朗爆發大規模示威後，時隔數周首度公開露面。（圖／伊朗最高領袖辦公室，下同）

記者王佩翊／編譯

伊朗爆發大規模示威，德黑蘭當局則是祭出血腥鎮壓，連美國總統川普都放話要介入。而在經歷數周抗議後，被傳龜縮在地下碉堡的伊朗最高領袖哈米尼終於首度公開露面。伊朗官媒1月31日公開哈米尼前往伊斯蘭共和國創建者何梅尼的陵墓參加禱告儀式的照片，意圖藉此展現伊朗政權穩定性。

根據《以色列時報》報導，伊朗官方媒體1月31日發布哈米尼出席公開活動的照片，這是自2025年底反政府抗議爆發以來，他首次在鏡頭前現身。與此同時，伊朗軍方高層對美國與以色列發出嚴厲警告，強調已做好全面備戰準備，若遭受攻擊將以飛彈反擊美軍基地與以色列。

伊朗革命47週年前夕罕見露面

根據伊朗官方發布的影像，哈米尼當天前往伊斯蘭共和國創建者何梅尼的陵墓參加禱告儀式，紀念伊朗伊斯蘭革命47週年。這些照片的發布時機敏感，外界認為是要反駁反對派先前聲稱哈米尼因擔心美軍空襲而躲入地下碉堡的傳言。德黑蘭當局透過此舉展現政權穩定性，向國內外傳遞最高領袖仍牢牢掌控大局的訊息。

伊朗陸軍總司令強硬嗆聲美以

伊朗陸軍總司令哈塔米同日向美國與以色列發出明確警告表示，伊朗武裝部隊已進入「全面防禦與軍事戒備狀態」。他引述官方通訊社《伊通社》報導指出，「如果敵人犯下錯誤，毫無疑問將危及自身安全、區域安全以及猶太復國主義政權的安全。」

美軍航母戰鬥群進駐波斯灣

華盛頓當局已派遣以林肯號航空母艦為首的海軍打擊群前往中東地區，川普揚言，不排除對伊朗當局的血腥鎮壓，採取軍事干預行動。這項部署引發外界擔憂美伊可能爆發直接軍事衝突。

伊朗則警告，一旦遭到攻擊將以飛彈反擊美軍基地、艦艇及盟友，特別點名以色列。美國中央司令部1月30日證實，伊朗伊斯蘭革命衛隊將在荷莫茲海峽舉行為期2天的實彈海上演習，該海峽是全球能源供應的關鍵運輸樞紐。