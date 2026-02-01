明天北台灣濕冷探13度　周六冷空氣接力再降溫

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天大陸冷氣團持續影響，北台灣低溫仍探13度，桃園以北及東半部有局部降雨，3000公尺以上高山有降雪機率。周二白天回溫、降雨趨緩，周五晚間鋒面接近，周六又一波冷空氣影響，各地再度降溫。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今、明天大陸冷氣團影響，預計周二白天減弱並回溫。受華南雲系影響，今晚到明晨各地降雨機率高，南投以北山區有較大雨勢，明天白天水氣減少，新竹以南一早仍有局部降雨，白天轉為多雲，桃園以北及東半部仍有局部降雨。

他表示，周二白天水氣減少，僅東半部有局部降雨，北海岸及大台北山區為零星降雨。周三至周五各地晴到多雲，東半部雲量較多，台東及恆春有零星雨。周五晚間鋒面接近且通過，周六冷空氣影響，北部明顯降溫，東南部入夜也逐漸降溫。下周日至周一水氣減少，轉為乾冷型態。

溫度方面，劉沛滕指出，今、明天北部及宜蘭約13至15度，南部及花東15至17度。周二中南部白天高溫回到25度，北部高溫也有20度。周六冷空氣影響，北台灣再降溫為16至17度，整天涼冷。

另外，他表示，今天至明天白天水氣通過，3000公尺以上高山有降雪機率。周四至周五清晨回暖過程中，中南部有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

