聚焦民主供應鏈、台歐合作！　中北歐國家國會議員訪問團今抵台

近日前總統蔡英文動作頻頻引起討論，前立委蔡正元更認為，說不定2028年蔡英文就出來跟賴清德初選，將出現「蔡賴大戰2.0」。對此，媒體人黃暐瀚今（29日）分析，蔡英文2028挑戰賴清德？自己的看法是「不會」，就算出現大選失利、台南高雄輸掉，會挑戰他的人也不會是蔡英文，可能是陳其邁或者是蕭美琴，而且以現況看起來，賴清德選2028機率非常高，根本就沒有要換人選。