政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聚焦民主供應鏈、台歐合作！　中北歐國家國會議員訪問團今抵台

▲▼中北歐國家國會議員訪問團訪台，外交部歐洲司副司長陳明杰接機致意。（圖／外交部提供）

▲中北歐國家國會議員訪問團訪台，外交部歐洲司副司長陳明杰接機致意。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

中北歐國家國會議員訪問團乙行8人本月1日至6日訪問台灣，由立陶宛國會外交委員會副主席帕季格（Žygimantas Pavilionis）率領來自歐洲7國國會議員來訪，外交部今（1日）對此表達誠摯歡迎。

外交部指出，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，拜會外交部長林佳龍及接受國安會秘書長吳釗燮及外交部政務次長吳志中款宴，另將拜會立法院副院長江啟臣、國防部副部長徐斯儉、海洋委員會政務副主任委員兼海巡署署長張忠龍，以及經濟部能源署代理署長吳志偉等，針對與我國推動台歐民主韌性合作、共構民主供應鏈等議題交換意見。此行亦將與國防安全研究院、數位外交協會交流，並赴金門參訪，深入瞭解民主台灣發展現況及前沿歷史。

外交部表示，訪團除團長帕季格副主席，成員包括愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃（Marko Mihkelson）、芬蘭國會議員楊克西（Aleksi Jäntti）、德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）、立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）、波蘭國會歐盟事務委員會主席波格妮絲（Agnieszka Pomaska）、瑞典國會議員艾索菲（Ann-Sofie Alm）以及烏克蘭國會議員索博列夫（Serhii Soboliev）。

 
外交部中北歐國家國會議員訪問團國會議員台歐關係民主供應鏈蕭美琴

