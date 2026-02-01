　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪再發文「網狂問橘子」！她喊精彩：問律師可不可以po

陳佩琪回應網友，透露早就寫了一篇長文談許芷瑜。（翻攝自臉書@陳佩琪）

▲陳佩琪回應網友，透露早就寫了一篇長文談許芷瑜。（翻攝自臉書@陳佩琪）

圖文／鏡週刊

民眾黨創黨主席柯文哲身陷司法爭議，其妻陳佩琪屢次發文痛批並賣慘，企圖讓小草為其衝鋒陷陣。陳佩琪今日再發文抱怨，孰料網友根本不關注她的貼文內容，頻頻問下落不明的「橘子」許芷瑜，結果她表示，「其實寫好了好長好長的一篇了啦，但先生和她不能聯絡，我和先生又是夫妻住在一起，我問律師可不可以PO，很精采囉！」

陳佩琪今（2月1日）指出，柯文哲去黃國昌的競總成立大會，「假日閒閒沒事， 就和大家隨便聊聊…」。台灣是廢除警總，「但以民進黨這種沒證據就來搜索、抓人的手段， 和過去有警總時代有何不同？果然活成和過去國民黨一個樣子了，抓人取供， 然後再押人逼供」。

陳佩琪如過往貼文一般，痛批執政黨用媒體推波助瀾，再用偵查不公開恐嚇當事人閉嘴，「好像只有名嘴和媒體能罵，我們澄清就是串證和違反偵查不公開，導致那段時間我們是百口莫辯、只有束手就擒的份…」。最後也感謝「小草」1年來的聲援，他們夫妻倆永銘於心。

對此，有網友質疑「寫這麼多廢話怎麼不寫橘子？她才是關鍵啊」、「要不要來寫一篇『橘子專欄』？」陳佩琪表示，「其實寫好了好長好長的一篇了啦，但先生和她不能聯絡，我和先生又是夫妻住在一起，我問律師可不可以PO，很精采囉！」

面對網友頻問許芷瑜，有網友問「橘子回來了嗎？」陳佩琪回應「我們不能聯絡，問北檢啊」。至於有人質疑「寫臉書能交換什麼？不如叫橘子回來換清白吧！」陳佩琪則稱「我可以跟她聯絡嗎？怎麼聯絡法啊！阿北是不行啦」

網友嘲諷表示，「不從醫可以去當編劇，對了，橘子寫了嗎？」陳佩琪指出，「因為被禁止不能聯絡，律師說內容無疑慮的話，我就PO出一長長長文出來」。其他人也稱「扯了那麼多，我只想知道公務員在辦公室收錢合不合法？這個你敢回答嗎？我相信你不敢」、「不要把醫生的專業，跟你們混為一談」。

柯文哲、黃國昌昨日陪同議員參選人到南門市場發春聯，突有1名自稱「柯文哲學妹」的女子上前陳情，有網友發現女子現身前，黃國昌向鏡頭外「挑眉」，如同「使眼色」後女子就出現。對此，有網友說「黃國昌昨天弄妳老公，妳沒想法？」陳佩琪回應，「怎麼弄啊？我跟國昌老師有賴（LINE），你跟我講，國昌真的有弄，那我去幫老公討公道」。


更多鏡週刊報導
「電子腳鐐羞辱柯文哲夠本」　陳佩琪曝被充電線摔到雙腿瘀青
洩公務員個資／石明謹分析陳佩琪恐涉《刑訴法》　四叉貓：還好柯文哲沒選上總統
洩公務員個資／陳佩琪自爆偷看柯文哲電腦的搜索票　強調沒看women檔案夾

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫：私密處也發炎
女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光
陳佩琪發文「網狂問橘子」！她喊精彩：問律師可不可以po
高雄阿公順手抱走路邊盆栽！　失主急報案：那是骨灰盆
蔡尚樺「上下全露」主持尾牙！超兇上圍包不住
被質疑衝康柯文哲！　黃國昌批編故事：人家陳情難道要擋嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

聚焦民主供應鏈、台歐合作！　中北歐國家國會議員訪問團今抵台

陳佩琪再發文「網狂問橘子」！她喊精彩：問律師可不可以po

被質疑昨衝康柯文哲　黃國昌批綠媒編故事：人家陳情難道要擋嗎？

中國駐澳大使肖千嗆「不喜歡統一可離台」　王定宇酸：肖人練痟話

發願！　許淑華：我中樂透就發珍奶、胡椒餅給市民朋友

韓國瑜遭指執掌國會未中立　藍黨團批抹黑：請停止對院長政治追殺

柯文哲控新北環境改變太慢　黃國昌：侯友宜政見落實率嚇人的高

林楚茵控燈節「泡泡瑪特」中共背景　北市府：妳用愛奇藝跟抖音

北市議員狂否認中800萬　詹為元曝地圖秀彩券行與「綠議員」關聯

蔡英文浪漫台三線爬山　替賴清德提名苗栗縣長選將陳品安助選

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

聚焦民主供應鏈、台歐合作！　中北歐國家國會議員訪問團今抵台

陳佩琪再發文「網狂問橘子」！她喊精彩：問律師可不可以po

被質疑昨衝康柯文哲　黃國昌批綠媒編故事：人家陳情難道要擋嗎？

中國駐澳大使肖千嗆「不喜歡統一可離台」　王定宇酸：肖人練痟話

發願！　許淑華：我中樂透就發珍奶、胡椒餅給市民朋友

韓國瑜遭指執掌國會未中立　藍黨團批抹黑：請停止對院長政治追殺

柯文哲控新北環境改變太慢　黃國昌：侯友宜政見落實率嚇人的高

林楚茵控燈節「泡泡瑪特」中共背景　北市府：妳用愛奇藝跟抖音

北市議員狂否認中800萬　詹為元曝地圖秀彩券行與「綠議員」關聯

蔡英文浪漫台三線爬山　替賴清德提名苗栗縣長選將陳品安助選

被爆怕美國空襲「躲地下碉堡」！　伊朗領袖哈米尼公開露面

12生肖本周運勢曝！第1名事業、財運、愛情都旺翻

兩小時內走遍全荷蘭！俯瞰1：25微縮世界　海牙一日遊必存景點

台南凌晨意外！騎士人車跌入2公尺深排水溝　消防救援送醫仍不治

珍藏20年金飾賣了！價飆22倍驚人獲利曝光　金店老闆也看傻

ESPN名記點名美聯3大爭冠隊　紅襪僅列第二梯隊引熱議

霍諾德帶動「網搜台北101」海外占比破8成　觀景台門票成長40%

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫：私密處也發炎

房仲：今年收入420萬元卻高興不起來　悲觀看未來越賺越少

長和經營近28年的巴拿馬碼頭被判違憲　碼頭出售案估將分拆處理

【不公平！】怕倆鸚鵡打架分開餵食　牠見同伴先吃氣到狂叫XD

政治熱門新聞

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

中頭獎800萬元？　「幸運兒」洪健益出面解答了

AIT突宣布社群全面停更！　原因曝光

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議

柯文哲為何敵視陳菊？　前立委分析怨恨3階段：阻止柯的總統路

陳佩琪再發文「網狂問橘子」！她：問律師可不可以po

控新北交通、居住環境改變太慢　柯文哲：選黃國昌最快脫胎換骨

被質疑昨衝康柯文哲　黃國昌批綠媒編故事：人家陳情難道要擋嗎？

北市點名消費爭議黑名單　蝦皮賣家、Klook無故缺席協商慣犯

藍議長謝典林開箱700坪豪宅！有室內籃球場　稱在台北算一般家庭

台美關稅15%　賴清德：有人會說風涼話「但好不好看各國反應就知」

告別28年公職生涯　黃珊珊曝：想做回自由的自己

柯文哲控新北環境改變太慢　黃國昌：侯友宜政見落實率嚇人的高

更多熱門

相關新聞

不是鳳梨酥！日本人超愛「台灣超商1美食」

不是鳳梨酥！日本人超愛「台灣超商1美食」

走進台灣超商總有驚喜，除了架上的微波食品，熱食區的誘人香氣總是讓人垂涎。定居台灣的日籍網紅「日本人的歐吉桑」大讚，日本遊客只要吃過台灣超商的烤地瓜，絕對100%會愛上，他自己甚至瘋狂到平均每個月要嗑掉15個。

德國人變幽默了！發霍諾德「路過」影片被讚：有台灣哏

德國人變幽默了！發霍諾德「路過」影片被讚：有台灣哏

影城杯架離奇失蹤！員工急協尋「位子賣不出去」

影城杯架離奇失蹤！員工急協尋「位子賣不出去」

黃仁勳供應鏈夥伴「這家」去年漲勢最兇

黃仁勳供應鏈夥伴「這家」去年漲勢最兇

藥師上網搜「追回詐騙款項」　二度受害

藥師上網搜「追回詐騙款項」　二度受害

關鍵字：

陳佩琪橘子許芷瑜鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士慘破相

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

嘉義30年渡假村「請不到人」3月結束營業

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

她日本滑雪場「遭纜車拖走」吊掛空中亡

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

開箱700坪「衣鳳百貨」！謝典林：只是台北一般人的家庭

丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　酸黃國昌

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

更多

最夯影音

更多
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面