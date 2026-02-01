　
    • 　
>
地方 地方焦點

關山鎮喜迎新春　名家揮毫免費贈春聯人潮踴躍

▲關山鎮名家揮毫吸引民眾排隊。（圖／記者楊晨東攝）

▲關山鎮名家揮毫吸引民眾排隊。（圖／記者楊晨東攝）

記者楊晨東／台東報導

關山鎮於周休假日一連兩天舉辦「喜迎金馬名家揮毫」免費贈春聯活動，吸引不少民眾熱情參與。活動首日上午在關山鎮天后宮舞台登場，由四位書法家現場揮毫，將書法結合畫作，為民眾書寫新春祝福，不少前來市場採買、到天后宮祈福或路過的民眾駐足排隊索取，現場氣氛熱絡。

主辦單位表示，活動提供營業用與住家用等多款春聯供民眾挑選，若首日未能順利索取到心儀春聯，隔日上午9時起將於月眉里活動中心續辦，歡迎民眾把握機會參加。

活動現場，天后宮舞台高掛以黑墨與金粉墨書寫的門聯，增添濃厚年節氣氛。本次活動由台東縣議員陳宏宗、關山鎮公所、關山鎮民代表會、關山鎮書法協會、池上生活美學協會及關山鎮天后宮等單位共同舉辦，書法家們運用楷書、隸書、行書、篆體及創意書法等多元字體，書寫吉祥祝福字句，展現傳統書藝之美。

台東縣議員陳宏宗表示，隨著生活品質提升，傳統年節氛圍卻逐漸淡化，過往春節期間家家戶戶張貼春聯的景象已不如以往，希望透過送春聯活動，重新營造過年喜氣與節慶溫度。台東縣議會議長吳秀華亦到場向民眾發送「馬年春暖福滿堂」10元紅包，現場民眾踴躍索取，並互道新年祝福。

此次受邀現場揮毫的書法家包括關山鎮書法協會理事長鄭聘嬴、總幹事鄭世華，以及書法家林秀婷、李秀蓉等人，精湛書藝獲得民眾一致好評。鄭聘嬴也向民眾介紹春聯文化，指出張貼於門兩側者稱為「對聯」，上方為橫批，新春時節統稱為春聯；方形書寫「春」、「福」、「滿」等單字者稱為斗方，單條吉祥祝語則為春條。

活動中，小鎮經營「經濟小吃」的店家李峰全特別向鄭聘嬴理事長請託客製化春聯，鄭聘嬴以隸書結合創意書法揮毫「五路財神日日來」，祝福店家不僅生意興隆，也能財源廣進，為活動增添溫馨趣味。

▲關山鎮名家揮毫吸引民眾排隊。（圖／記者楊晨東攝）

▲關山鎮名家揮毫吸引民眾排隊。（圖／記者楊晨東攝）

關山鎮喜迎新春　名家揮毫免費贈春聯人潮踴躍

【溫柔大狗勾】高加索犬見媽媽賴床　想叫又不敢太大聲XD

相關新聞

即／台東機車騎士拋飛大排…搶救不治

即／台東機車騎士拋飛大排…搶救不治

台東市重慶路今(31日)上午11時許發生嚴重車禍！一輛貨車與機車不明原因發生碰撞，騎士65歲張姓男子因巨大撞擊力道，當場被拋飛到路邊的大排水溝，附近民眾見狀立刻報警，然消防人員趕抵現場，將張男救出時已無呼吸心跳，送醫搶救後仍不幸宣告不治，詳細肇事原因還有待釐清。

台東縣道安防制成果顯現　交通事故死亡人數明顯下降

台東縣道安防制成果顯現　交通事故死亡人數明顯下降

感謝春節堅守崗位　台東市長慰問警員

感謝春節堅守崗位　台東市長慰問警員

關懷榮民榮眷　台東榮服處溫馨圍爐迎新年

關懷榮民榮眷　台東榮服處溫馨圍爐迎新年

阿姨闖紅燈撞翻腳踏車　催油門跑了

阿姨闖紅燈撞翻腳踏車　催油門跑了

關鍵字：

揮毫為民服務台東

