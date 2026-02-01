被質疑昨衝康柯文哲　黃國昌批綠媒編故事：人家陳情難道要擋嗎？

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／新北報導

民眾黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲等昨到南門市場替2026民眾黨台北市議員參選人吳怡萱、許甫、尋求連任的張志豪拉票，期間一名自稱柯「學妹」的女子逕自走到媒體前向柯陳情，引發現場騷動，有媒體引述網友留言，指黃當時對外使了一個眼神，質疑黃卸任立委第一天衝康柯。對此，黃國昌今（1日）受訪表示，其實不是嚇到 ，人家要出來陳情，他當然是讓空間，當政治人物遇到人家陳情，難道要站到前面把人推開或擋住嗎？

黃國昌也說，綠媒昨天又編故事，他看了只有感慨，因為媒體是珍貴社會資源，應處理人民關心的事情、對國家重要事情，這才是媒體應該扮演功能。

由於民眾黨落實「兩年條款」，黃國昌、張啓楷、黃珊珊、林國成、林憶君、麥玉珍等人前天卸任立委，新科立委將於3日宣誓就職。黃國昌說，他很感謝立法院長韓國瑜邀請， 當天會陪同新委員到立院報到，而明天他們將到中央黨部報到，討論接下來要做的工作、推展時程，等到立法院報到完後，該做的所有工作，民眾黨都會有節奏地推展。

黃國昌說，很可惜柯文哲2024沒當選總統，但是其推展的政見，不管8位民眾黨立委是誰，這是民眾黨對選民的承諾，不管誰在那位子上，就是要對選民負責、兌現對選民承諾。

▼自稱柯文哲「學妹」的民眾昨突現身民眾黨發春聯活動表示要陳情。（圖／記者呂佳賢攝）