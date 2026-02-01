上班族最喜歡「公司什麼制度？」　過來人給答案：愛出國的人超愛

▲最喜歡公司什麼制度？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

薪資固然重要，但優質的公司制度往往更能提升員工的幸福感。近日有女網友發文分享，比起高薪，她更在意公司對於工時計算的彈性，特別是「打卡計算到分鐘」的小細節，讓她免於在通勤路上狂奔，生活品質大幅提升。貼文曝光後，引起討論。

晚2秒打卡，要延後半小時下班

這名女網友在 Dcard 上，以「最喜歡的公司制度」為標題發文，提到她目前最滿意的制度是「打卡算到分鐘」。原PO回憶，前公司的彈性工時是以半小時為單位，只要打卡時間超過一秒，下班時間就得往後延半小時。例如8點2秒打卡，也必須待到下午5點半才能離開。

現職公司工時彈性，沒有遲到壓力

原PO表示，現在的公司制度非常人性化，晚幾分鐘到就晚幾分鐘走，完全沒有遲到壓力，更不必在捷運站內狂奔。她觀察到有些同事甚至10點半才進辦公室，反正待到7點半下班即可。

原PO也提到，她曾聽聞有些科技業是完全不用打卡的，甚至能自由申請在家或在國外辦公。與此同時，她就好奇，大家最喜歡的公司制度是什麼呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「一年免費諮商8次，是找外面的諮商師那種」、「公司彈性上班，有人下午2點到4點半回家，隔壁外國同事3點半就在打球」、「普通層級的就是彈性上下班吧」、「彈性上下班，上班不用打卡」、「週休三日」、「國外旅遊1萬2000元，愛出國的人超愛」、「遠端工作，愛死了，還有員旅出國費用全包」。