韓國旅遊必去明洞　台灣妞勸「1美食別吃」易踩雷：吃4次都後悔

記者施怡妏／綜合報導

在首爾旅行，明洞是絕對不能錯過的熱門地區之一，曾長居南韓的知名部落客「台灣妞」表示，許多旅客赴韓旅遊時，幾乎都會到明洞逛街，但她認為明洞路邊小吃攤「很雷」，且價位也偏高，很多小吃韓國人平常根本不會吃，因此每次帶朋友到韓國玩時，都會事先提醒「不准吃這些小吃攤」。

明洞小吃攤雷店多、價格偏高



「台灣妞」在臉書發文，明洞的小吃攤雷店比例相當高，就算沒有踩雷，價格也普遍偏貴，自己曾在明洞嘗試過三、四次路邊攤，結果幾乎每次都大踩雷，之後便決定不再吃明洞小吃。她也提到，明洞有不少小吃是「只存在於明洞」，韓國人平時其實很少吃到。

她分享，只要帶朋友去韓國旅遊，都會事先提醒不要嘗試明洞路邊攤。不過，台灣妞也笑喊，身為觀光客，踩雷某種程度上也是旅遊體驗的一部分，如果看到想吃的小吃，還是可以嘗試看看，「但請不要吃了以後說韓國東西都很難吃，冤枉啊~~~」。

貼文曝光，掀起網友熱論，「這就跟西門町路邊攤一樣」、「明洞小吃攤真的可以pass，只能付現金，然後很常出現重複的品項，炸熱狗、雞蛋麵包、雕魚燒」、「明洞的小吃攤真的好多家可以pass」、「我去明洞只換錢，不會做其他額外的事，最多去連鎖店」。