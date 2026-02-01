月薪42K！「年終一發」她臉綠了　過來人吐實話：已經不錯了

▲原PO年終獎金領到2萬4000元。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

年終獎金多寡往往是年前熱議的話題。近日一名女網友發文抱怨，她雖然月薪有42K，但因為到職天數時間未滿一年，導致最終領到的年終獎金僅有2萬4000元，讓她感到相當沮喪。貼文曝光後，引起討論。

到職7個月！女網友嘆年終僅領2.4萬

這名女網友在Dcard上，以「年終只有2萬4」為標題發文，提到自己是2024年的畢業生，現在是她出社會後的第二份工作，月薪為4萬2000元。

原PO表示，公司的年終計算方式是以到職月分除以12，再乘以發放月數與月薪。由於她到職僅7個月，且發放月數為1個月，所以計算後僅能領到2萬4500元，連3字頭都沒摸到。

羨慕高額年終！過來人吐實話

原PO在文中感嘆，看到許多人的年終獎金動輒數十萬起跳，甚至有人月薪雖僅3萬元，卻因公司發放5個月年終而能領到15萬元。她對此感到十分困惑，並詢問廣大網友，大家都是怎麼找到年終一發就是幾十萬元的工作的？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「哪有一堆？我也是跟你一樣，不想講而已啊」、「那是因為只有很多的人才會上來吹」、「有年終就要偷笑了」、「年終其實不是企業保證的，我覺得底薪高還是比較有優勢」、「你才剛出社會沒多久，如果十年後還是一樣才要驚恐吧」、「到職7個月有年終已經不錯了」。也有網友表示，「你自己上網查查你羨慕的都是什麼產業、什麼職業，努力轉行過去不就好了」、「選對科系、選對產業、選對公司」。