高雄男大生勇救老夫妻！壓制惡騎士臉受傷留疤　警將公開表揚

▲高雄男大生制止打老夫妻的騎士，警將公開表揚。（圖／男大生提供）

記者吳世龍、劉人豪／高雄報導

高雄市楠梓區惠民捷道1月30日下午發生衝突事件，一對老夫婦遭55歲馬姓男子騎車逆向撞擊並且施暴，路過的21歲簡姓男大生見狀上前奮勇制止。對此，楠梓分局指出，簡同學雖也負傷，但共同打擊犯罪、維護治安英勇的事蹟，警方將公開表揚。

事發於30日下午4時許，70歲的林姓男子與64歲的梁姓女子夫妻倆，正步行於楠梓區惠民捷道行人專用區。當時55歲的馬姓男子騎乘機車違規逆向駛入，不慎撞上老夫婦。老夫婦受撞後隨即表示要報警處理，未料馬姓騎士竟突然情緒失控，揮拳對兩名長者進行毆打。

▲英勇制服惡騎士的21歲男大生，出面接受採訪曝傷勢。（圖／記者吳世龍攝，下同）

正當暴力發生時，21歲的簡姓男子路過現場，發現林男頭部已受傷流血、鮮血直流，隨即上前制止並報警。馬嫌見狀非但沒有收手，反而遷怒簡男，憤而脫下安全帽朝簡男猛力揮打。簡男隨即反擊，兩人扭打一起，最後簡男成功將馬制伏在地上。警方接獲報案後迅速趕抵現場，當場依現行犯將馬男逮捕。

楠梓分局指出，1月30日在楠梓區惠民捷道往楠梓新路上發生衝突事件，一對林姓夫妻遭逆向55歲馬姓騎士毆打，夫妻驚慌失措之際，幸有熱心民眾簡姓大學生挺身而出，迅速壓制嫌犯，未造成更多傷害。簡姓大學生見義勇為行為，不懼危險迅速阻止並壓制馬姓嫌犯，讓傷害減到最小，簡同學雖也負傷，但共同打擊犯罪、維護治安英勇的事蹟，警方將公開表揚。

針對此事件，本分局目前受理三方互提告訴，惟本分局將依簡等3人正當防衛之事實、事證報請檢察官據以偵辦；另也將強化各人行道巡邏，確保民眾安全。警方提醒民眾若遇攻擊，應迅速遠離並尋求保護及報警處理，避免近身對抗，並建議利用隨身物品自衛。同時，提醒發生交通事故糾紛要提高警覺，以防止類似事件再次發生。