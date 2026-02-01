痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員　停職送考核會

▲逆向騎車還打人的馬男（遭壓地者），證實為環保局清潔人員。（圖／簡姓馬大生提供）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市楠梓區日前發生一起令人氣憤的街頭暴力事件，一名馬姓男子逆向騎入行人專用道撞倒老夫婦後，不僅毫無悔意，竟還發狂痛毆兩名長者，甚至攻擊見義勇為的民眾。事件曝光後引發社會公憤，馬男的身分也隨之遭到起底，證實為高雄市環保局清潔隊員。目前環保局已緊急做出處置，強調將送考核會議處並先行停職。

回顧這起惡劣衝突案，1月30日下午4時許，一對年過六旬的老夫婦正散步於楠梓區惠民捷道的行人專用區，未料55歲的馬姓男子竟違規逆向騎乘機車闖入，當場撞上兩名老人家。當林姓老翁與梁姓妻子要求報警處理時，馬男竟瞬間情緒失控，不僅未下車道歉，反而揮拳對兩名長者殘暴毆打。

正當暴力持續時，21歲的簡姓男大生路過現場，見林男已被打得頭破血流，立即挺身而出制止，卻反遭馬男持安全帽猛力攻擊，所幸簡男反應機敏，隨即反擊並將體力不支的馬男壓制在地，隨後由獲報趕抵的警方當場逮捕。

馬男的暴行並非偶發事件。據警方資料進一步追查發現，這已不是他第一次在街頭逞兇，去年10月間，馬男就曾於楠泰街一帶因行車糾紛，手持磚塊對路人叫囂恐嚇，當時雖未成傷且雙方未提告，但也留下了暴力的前科紀錄。

如今馬男的身分曝光，確定其為環保局清潔隊職工，此舉嚴重損害機關形象。對此，高雄市環保局隨即發表聲明，直指該員行事風格極度不當，目前已先行暫停其勤務執行，後續將召開職工考核會進行嚴厲議處，絕不包庇。

針對此暴力事件，楠梓分局表示，目前受理三方互提告訴，將依簡等3人正當防衛之事實、事證報請檢察官據以偵辦；另也將強化各人行道巡邏，確保民眾安全。