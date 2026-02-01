中國駐澳大使肖千嗆「不喜歡統一可離台」　王定宇酸：肖人練痟話

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

中國駐澳洲大使肖千日前撂話稱，拒絕成為中國公民的台灣民眾「離開這座島嶼」。對此，民進黨立委王定宇今（1日）大酸，肖千所言所行符合其名，「肖人練痟話」，對國際來講，就是鬧笑話而已；而對台灣人來說，反而是一個提醒，讓這樣的國家統治，台灣人要馬被消失，要不然就是被趕走，呼籲大家努力保護自由民主的台灣，免得國民、後代子孫淪為肖千這副德性。

中國駐澳洲大使肖千近日在一場公開談話提及台海局勢時，除重申「台灣是中國的一個省」，還撂話，要拒絕成為中國公民、不認同自己的是中國人的台灣民眾「離開這座島嶼」。

對此，民進黨立委王定宇今（1日）表示，肖千真的是「肖人練痟話（閩南語「瘋子在胡說八道之意」）」，說台灣人不喜歡被中國併吞統一的，可以離開台灣，這根本是在練痟話。連肖千自己想要來台灣觀光旅遊，也得向台灣政府申請簽證，「客觀的現實就是，台灣從來不是中國的一部分」。

王定宇指出，大家也曉得，中國外交戰狼或中國外交部，現在表現得不夠狠、不夠瘋，很怕被習近平不是落馬就是「被消失」。肖千在國外演戰狼，是演給國內的獨裁頭子習近平看的。一個外交官在別人國家的土地撒野、撂狠話。

王定宇說，以前盧沙野在法國，現在肖千在澳洲，既不尊重別人國家當主人的內政跟法治，也不尊重中華民國台灣客觀存在的事實，只會演出一副凶狠的模樣，嚇唬別人、討好自己的主子。

王定宇大酸，肖千所言所行，剛好就是符合他的名字「肖人練痟話」，毫無用處。對國際來講，就是鬧笑話而已；而對台灣人來說，反而是一個提醒，讓這樣的國家統治，台灣人要馬被消失，要不然就是被趕走。

王定宇呼籲，大家要努力保護自己自由民主的國家，以免國民、子孫以後淪落得像肖千這個德性。