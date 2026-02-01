　
    • 　
>
政治

韓國瑜遭指執掌國會未中立　藍黨團批抹黑：請停止對院長政治追殺

▲立法院長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院今（1日）邁入第11屆第5會期，有媒體以立法院長韓國瑜執掌國會失職、未行政中立為題盤點事跡。對此，國民黨團書記者林沛祥表示，相關說法斷章取義，韓國瑜對立法院制度的付出與承擔，不容被惡意扭曲與抹黑，請媒體停止成為特定政黨的政治放話管道，也請民進黨停止將自身的程序失敗，轉化為對院長的政治追殺。

國民黨團1日發布新聞稿表示，針對部分媒體與民進黨人士近日密集操作所謂「盤點韓國瑜院長失職、不中立」的指控，林沛祥嚴正指出，相關說法不僅斷章取義、惡意拼湊，更是典型的政治抹黑與輿論操作，嚴重誤導社會視聽，國民黨團在此鄭重澄清、嚴正反駁。

「做賊喊捉賊，殺人喊救人。」林沛祥指出，韓國瑜上任以來始終依據《立法院職權行使法》與議事規則，秉持公平、公開、理性的原則主持議事，反觀民進黨，長期抱持「民進黨做主才是民主」的扭曲心態，只要表決結果不如己意，便動輒杯葛、占領主席台、癱瘓議事程序，公然藐視國會制度，甚至試圖以政治動員凌駕憲政運作。

林沛祥強調，民進黨一方面在議場內以肢體衝突、程序癱瘓對抗多數決，另一方面卻在場外高喊「議事不公」、「民主倒退」，這樣的雙重標準，才是真正對民主制度的踐踏。

林沛祥表示，針對所謂「舉手表決」、「逕付二讀」、「議程處理」等程序問題，必須強調，立法院議事程序從未只存在單一形式，院長依法依規行使主持權限，並非依個人好惡，更不存在所謂「護航特定政黨」的情事。相反地，民進黨多次在合法議事進行中以非理性方式阻撓，才是造成議場混亂的主因。

林沛祥重申，至於部分媒體刻意渲染所謂「壓案」、「不中立」的指控，更是刻意混淆視聽。立法院的議案協商本就須尊重朝野共識與程序進程，並非院長一人可恣意決定。將政治分歧無限上綱為「立院失守」、「向中共低頭」，不僅是對立法院制度的不尊重，更是將國家重大議題工具化的惡質操作。

林沛祥說，更令人遺憾的是，民進黨在自己執政時期，對行政權擴張、國會監督遭削弱視若無睹；一旦失去國會多數，便開始否定制度、抹黑院長、攻擊議事中立，這不是捍衛民主，而是否定民主最基本的多數決原則。

國民黨團做出3點呼籲：1、請媒體停止成為特定政黨的政治放話管道；2、請民進黨停止將自身的程序失敗，轉化為對院長的政治追殺；3、更請社會各界看清，真正破壞立法院尊嚴的，從來不是依法主持議事的院長，而是拒絕接受民主結果的一方。

林沛祥指出，韓國瑜對立法院制度的付出與承擔，不容被惡意扭曲與抹黑。國民黨團將持續站在制度與憲政的一方，捍衛立法院正常運作，也不會坐視任何政治操作踐踏國會尊嚴。

01/30 全台詐欺最新數據

447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

痛毆老夫婦惡徒身分曝！　遭停職送考核會
還完就70歲！　他問房貸「一背40年」不可怕嗎？大票反搖頭
曹錦輝整季0出賽！　福州海峽揭「狂曹未登板」原因
陳晨威辣妻「大肚現形」！　懷孕近況照曝
韓媒鬆口氣！WBC大谷確定不投球：壓力大減

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【Siri：你好～咕嚕咕嚕】潛水發現手機在口袋裡...荷包好痛

