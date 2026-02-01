發願！　許淑華：我中樂透就發珍奶、胡椒餅給市民朋友

▲民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

資深媒體人王瑞德日前透露，自己被台北市議員請喝珍奶，才知對方中了今彩539頭獎800萬元，「幸運兒」民進黨台北市議員洪健益今（1日）還原當日情況，並強調「都市傳說很有趣！我並沒有中獎，過年期間開開玩笑卻造成誤會。」民進黨台北市議員許淑華則說，如果自己中樂透，除了珍奶外加饒河夜市胡椒餅，要分給市民好朋友。

許淑華表示，本來不想發文的，可是好多人來問只好特此澄清，「但真的不是我啦～」這兩天新聞報導說，有一位台北市議員最近中今彩539頭獎，800萬元獎金扣稅後，實領640萬元，還請王瑞德喝珍奶。結果一堆人開始問這是誰？許淑華說，告訴大家，自己每天認真上班、為選民服務，才是目前唯一的「固定收入來源」。至於珍奶，應該不中獎也可以請吧？！「如果我中樂透，除了珍奶外加饒河夜市胡椒餅，要分給市民好朋友～～～」

根據台彩資訊，1月30日開獎的第115000026期今彩539，獎號為16、17、29、30、36，800萬頭獎開出1注，由台北市信義區松山路322號的「彬彬有禮彩券行」開出。網友根據這線索將中獎議員名單縮小至松山信義區的議員，包括國民黨市議員有詹為元、戴錫欽、秦慧珠以及民進黨市議員許淑華、洪健益以及張文潔。詹為元已在第一時間發聲澄清自己未中獎，「請中頭獎的台北市議員快自首好嗎！？不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽！」

洪健益今出席松山慈惠堂冬令救濟暨頒發清寒獎助學金活動前則還原當天狀況，那天上節目時，自己請了所有在座的人喝飲料，喝飲料過程中，大家問說為什麼要請？洪回應，「我中樂透彩啊！」對方驚呼，「真的喔？那你中什麼？」洪說，「我中今彩539。」結果媒體人鍾年晃就直接說，「啊！800萬元，扣掉稅只剩640萬元！」自己也順勢說，「對對對對對對對！」

洪健益說，過年期間開開玩笑卻造成誤會，謝謝王瑞德看得起自己。他再次強調，「真的！我沒有中！不要再說我中了！因為我們的助理及我的家人都要跟我要紅包。我沒有中，再次澄清。」謝謝這個城市傳說真的是有趣，過年應應景，祝大家馬年行大運，發大財！