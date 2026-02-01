德國人變幽默了！發霍諾德「路過」影片　1句冷笑話被讚：有台灣哏

▲德國在台協會透過臉書分享霍諾德爬過他們辦公室的影片，還幽默表示，下次來可以搭電梯喔！（翻攝自German Institute Taipei 德國在台協會臉書）

圖文／鏡週刊

德國在台協會位在台北101大樓內，近日也在臉書分享攀岩傳奇霍諾德經過他們辦公室的影片，並笑稱下次拜訪，「可以搭電梯，不用從外面爬」。沒想到，這句話竟掀起熱議，網友紛紛留言表示，「德國人竟然也是會講笑話」、「在台灣待久了，都有台灣哏」、「不習慣中文講那麼棒又幽默的德國人啦！」

「做事一板一眼」、「沒有幽默感」是德國人向來給外界的刻板印象，不過，台灣網友似乎改觀了。位在台北101大樓內的德國在台協會（German Institute Taipei）日前在臉書分享攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）爬過他們辦公室的影片，並發文寫道，「親愛的Alex，想要造訪本會有更簡單的方法。我們來說明一下。」

接著德國在台協會人員在影片現身，以流利中文且幽默的口吻表示：「稍微提醒大家，如果要來我們辦公室辦簽證，可以坐電梯，不用從外面爬上來。」

影片曝光後，引發熱議，網友紛紛留言，「在台灣待久了，都有台灣哏」、「不習慣中文講那麼棒又幽默的德國人啦」、「德國已經不是德國了，居然這麼有幽默感」、「德國人竟然也是會講笑話」、「從外面爬上去的能不能免預約？」、「誰說德國人沒有幽默感」。



