再批張又俠　解放軍報：必須持續深化政治整訓

▲中共中央軍委副主席張又俠。



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央軍委副主席張又俠落馬引起全球關注，《解放軍報》2月1日再度發文評論此事，強調政治整訓是完成強軍目標既定任務的重要內容，是重塑人民軍隊的重要途徑，必須持續深化政治整訓、鞏固純潔光榮。

文中提到，逆水行舟不進則退，政治整訓任重道遠。政治整訓是人民軍隊從政治上加強自身建設的重要法寶，是全面加強人民軍隊黨的領導和黨的建設的有力武器。

文中指出，嚴肅查處張又俠、劉振立，彰顯了黨堅定捍衛人民軍隊政治本色的鮮明態度，體現了堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的決心意志，推動形成全面從嚴治黨越來越嚴、越往後執紀越嚴的氛圍導向，必將進一步從政治上正本清源，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌，鞏固深化政治整訓成果，永保人民軍隊性質、宗旨、本色。

文中提到，政治整訓是對人民軍隊由內而外的洗禮焠鍊。當前，世情、國情、黨情、軍情都在發生複雜深刻變化，黨面臨的「四大考驗」「四種危險」長期存在，解放軍在政治上面臨的考驗錯綜複雜，影響黨對軍隊絕對領導、侵蝕人民軍隊政治本色的諸多因素現實存在，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱鉅繁重。

文中指出，要充分認清政治整訓是完成強軍目標既定任務的重要內容，是重塑人民軍隊的重要途徑，必須持續深化政治整訓、鞏固純潔光榮；充分認清當前腐敗問題集中查處不是越反越腐，而是越挖越深，必須一步不停歇、半步不退讓，堅定不移把軍隊反腐敗鬥爭進行到底，確保血脈永續、根基永固、優勢永存。

文章的最後強調，全軍要保持高壓態勢不動搖，增強反腐敗戰略定力和必勝信念，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，有效治理各類腐敗問題，進一步把權力關進制度籠子，不斷提高反腐敗穿透力，更加有力有效鏟除腐敗滋生的土壤和條件，堅持有腐必反、有貪必肅、除惡務盡，同一切腐敗現象進行最堅決的鬥爭。